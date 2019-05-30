傳收樓作婚後愛巢 高海寧：無貼豪宅嫁人

【明報專訊】高海寧（高Ling）、楊明昨日到商台宣傳《婚姻合伙人》，他們最近再合演新劇《網絡騙案》，朝夕相對有否生厭？楊明說：「劇組都覺得厭厭哋，將我們分開拍3日，我昨日可以對住馬海倫。」無綫似想他們成為熒幕情侶？高Ling發現網民接受，但笑着落閘：「我們只限熒幕上情侶。」笑她公開向男友鄧智偉派定心丸，她說：「不是。」

有報道高Ling明年於歐洲舉行婚禮嫁鄧智偉，她再次否認：「收到好多人發短訊問我，不是，大家不要急，媽媽都未擔心我嫁不出，有劇播出，雜誌送個封面給我們，又講到我食生日飯枱上擺了很多鮮花，等於有人求婚，怎會那麼容易？」有指她將收回物業，作為將來的愛巢？她笑說：「連我個租客都打畀我，問我是否要收樓？哈哈，我說不會，叫他放心住。結婚點會住我屋企，當然要住未來老公屋企啦！我無貼豪宅嫁人，不要亂講。」

楊明結婚要待事業上軌道

高Ling還拖楊明落水，楊明自言被催婚幾年，但希望待事業、生意上軌道才考慮結婚：「我想照顧好家人生活才想自己，始終父母辛苦多年湊大我和家姐。」他自爆17歲入行時，想過5年後結婚，結果在娛樂圈打滾了21年仍然單身：「現在不會定下結婚期限，覺得無用，而且自己以前比較懶散，放棄好多機會，現在想畀心機做好工作，我又未買樓，覺得高Ling當了業主好勁。」

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

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