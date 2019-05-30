為減肥只食雞肉 拍落水戲見暈 朱晨麗笑何廣沛孱仔

【明報專訊】朱晨麗（朱朱）、何廣沛、吳業坤（坤哥）、龔嘉欣、龔慈恩、吳岱融前晚聯同劇集《大醬園》的台前幕後，在無綫電視城餐廳為壽星女樊亦敏慶祝48歲生日，現場擺滿6個蛋糕，眾人唱生日歌、合照，場面熱鬧。何廣沛和朱朱繼續打情罵俏，朱朱取笑廣沛為減肥只吃雞肉，結果拍落水戲時見暈，連累她也跌倒。

緋聞男女何廣沛和朱晨麗一齊受訪，朱朱表示已向樊亦敏送吻表心意，笑稱：「我不是個個人都惜。」何廣沛則買了3個生日蛋糕作禮物：「因為今晚飯局有4、5圍，所以買多幾個蛋糕，怕不夠分。」

連累朱朱跌傷腳

談到《大醬園》拍攝情况，朱朱大爆廣沛為操弗身形，近日只吃雞肉，日前拍半裸落水戲，因體力不支暈倒：「他趴在地上，連我都跟住跌倒。」

廣沛立即向朱朱撒嬌：「我以為你會讚我為這場戲戒口，但講到我好似好孱弱。」朱朱聞言即補鑊：「其實我想讚他敬業，為部劇付出好多。」會不會惜番廣沛補數，朱朱說：「還惜他？他站不穩，連累我都跌到隻腳瘀晒。」何廣沛反駁：「她站不穩，我飛身過去救她。」朱朱聞言大讚：「他變了人肉座墊墊在下面，好偉大。」

朱朱拍《大醬園》劇期間，接獲通知同時要補拍劇集《法證先鋒IV》：「不緊要，最緊要為件事好，希望快些拍，可以原汁原味出街。」

吳業坤發生交通事故

吳業坤自言來「呃飯食」，拍照時作狀吻賀樊亦敏，激讚壽星女是一名好靚的姐姐：「以前睇她演出的電影和劇集，覺得她好靚，之前拍《愛‧回家》她演我阿媽，我在群組中說送自己給她，她好似幾開心，一晚半晚，做什麼都可以，她是一名好好前輩，又送外景櫈給我，只得我有。」

此外，坤哥日前發生交通事故，座駕被尾隨的汽車撞毁，他說：「我估計維修費都要5位數字，雙方在調解中，最緊要人無事。」他強調自己是安全駕駛者，通常遇意外都是被人撞，他都想趁機換車：「想換架慳油車，做個慳家小朋友。」

記者：鍾一虹

攝影：黃梓烜