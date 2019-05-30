《權力遊戲》結局 不堪壓力 傑哈靈頓入院治療情緒病

【明報專訊】《權力遊戲》早前播放結局，為一連8季的劇集寫下句號，雖然創下開播以來的最高收視紀錄，但不少觀衆鬧爆結局偏離原著及過往7季的人物鋪排，逾百萬人到請願網站聯署要求重拍，最終有線頻道HBO以「很難取悅每個人」為由淡化事件。至於劇中扮演男主角Jon Snow的傑哈靈頓（Kit Harington），日前傳出因為《權力遊戲》終結，他備受壓力，據《紐約郵報》報道，早於《權》劇播放大結局之前，傑哈靈頓已經入住位於康涅狄格州的Prive-Swiss復康中心，治療有關壓力及酗酒方面的問題。

月費93萬港元

Prive-Swiss的網頁顯示，該復康中心治療躁鬱症、焦慮等不同情緒病，據報傑哈靈頓每月支付12萬美元（約93萬港元）費用，雖然價錢不菲，但其妻露絲禮斯利（Rose Leslie）非常支持。傑哈靈頓的經理人其後向傳媒承認，傑哈靈頓決定利用休息空檔到復康中心解決個人問題。過去一個月當地居民亦多次目擊他現身健身室及書店。

日前播出的《權力遊戲》製作特輯中，有一幕是眾演員圍讀劇本，當傑哈靈頓讀到Jon Snow最後要手刃愛人龍母時，他雙手掩面，顯得不能置信及非常難過。他之前接受名嘴占美科倫（Jimmy Fallon）訪問時就說過，對於結局劇情感到震驚及意外，並因而落淚。有指《權力遊戲》結局對傑哈靈頓打擊甚大，有接近他的人士稱，傑哈靈頓覺得為該劇努力多年，現在來到盡頭，對未來如何感到有點迷惘。