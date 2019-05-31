「朋友擺我上枱會嬲死」 唐詩詠否認酒店密會「葉朗程」

【明報專訊】唐詩詠去年被爆戀上「教育界王力宏」陳思銘，她說是朋友關係暫未認愛。早前網上作家葉朗程撰文分享與金牛座女子在酒店房慶祝生日的故事，並配上一張女子在窗邊的背面照，有網民猜測是唐詩詠，因唐詩詠本月3日曾上載慶生照，服裝及身處環境跟該女子相似，更有估葉朗程真正身分是陳思銘，但他們已否認是同一人，葉朗程亦說沒有跟唐詩詠吃過飯。唐詩詠前晚出席劇集《唐人街》飯局時首度回應，她表示非故事女主角，不認識該作家，又指如果放相的是她朋友會嬲死。

唐詩詠本月3日剛度過38歲生日，當日她在社交網上載穿著黑色衫、對着蛋糕許願的照片。事後被指無論衣著、背景及拍攝角度，跟網上作家葉朗程分享的金牛座女子照片甚為相似，因而引起揣測，更有說葉朗程的真正身分是唐詩詠的緋聞男友陳思銘。

唐詩詠前晚表示今年生日在公司開工度過，劇組還送上蛋糕，而且過程難忘，因拍攝時監製突然現身片場，大家都很緊張，該場戲她要喊，初時擔心是否自己做錯什麼，原來是大家夾埋為她送驚喜。

生日當天要開工

對於被指疑似是故事的女主角？唐詩詠表示有很多人問她，但不關她事，不是事實的事就不回應，對她而言只是一篇文章。她稱該照片是之前與一班朋友去吃飯時拍的，她本身沒有該照片，可能是朋友上載到網上，之後有人攞來做故事。她說有些報道內容實在太誇張，根本沒這回事，例如說有人特地在韓國買三文治給她吃，其實是粉絲在尖沙嘴買給她，所以不想再去深究，「始終是一篇網絡的創作文章，我尊重創作，大家可幻想該女生是誰，但對於我而言並非事實，所以無所謂。我正日生日是要開工。」

承認相中人裙子相似

相中人似你？唐詩詠稱該條裙是很似，她也穿過跟朋友去餐廳吃飯。至於酒店密會？詩詠肯定說：「當然沒有！如果我做這些事怎會給大家知道呢。網上有很多這些文章，可能令大家有很多幻想空間。」

無問陳思銘是否該作家

問到緋聞男友陳思銘在她生日有何表示？唐詩詠說沒有，因她忙拍劇，下月才開始慶生活動。對於有傳葉朗程的身分是陳思銘？唐詩詠稱不認識該作家，也沒有一個朋友跟她說陳思銘是該作家，她也沒特意去問，「我覺得不會，如果擺我張相上去的人是我朋友，我會嬲死，這還不是擺我上枱？我朋友一定不會做」。

談到好友黃翠如和蕭正楠在峇里舉行浪漫婚禮？唐詩詠有看過對方的婚照，知道他們這次婚禮是想送給父母，「他們知我要開工，我當然想親身去，但無所謂，最緊要他們開心、我就開心」。

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

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