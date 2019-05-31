「相信我的人就會相信我」 姚子羚：無情慾相簿

【明報專訊】姚子羚、陳展鵬前晚出席劇集《唐人街》飯局，姚子羚早前被傳戀上有婦之夫Raymond，她即時澄清與Raymond已分開一段時間，稱對方跟她拍拖時已跟前妻分居一年多。她日前在社交網有感而發說：「我沉默，並不代表我畏懼。」她解釋不是因為嬲，其實想多謝一直在身邊支持她的人，這件事讓她感受到很多的愛，很感動。是否因有疑似她的情慾短片流出心情受影響？她重申要回應的已回應，片中人不是她，不想解釋太多，「明白我的人就會明白我，相信我的人就會相信我」。她亦肯定說沒有所謂的相簿。

身心疲憊 攞假休息

姚子羚表示目前努力工作，劇集快拍完，這幾個月拍得很辛苦，身心疲憊，之後會放假，已向公司攞假，因去年無放過假，很想去放鬆和休息。8月要拍攝關於跑步的新劇，與陳山聰合作，之後要開始練跑，會叫山聰陪跑，也驚這個教練不斷鞭策她，希望對方不要一邊跑一邊拍片。

陳展鵬回家似入ICU

陳展鵬說劇集很快拍完，可以專心湊女，「這兩個多月不停開工，每晚回家都偷望女兒，驚嘈醒她就大件事」。他笑指現在回家都好似入ICU，一入門先用消毒藥水噴一噴，然後立即冲涼和換衫，做足全套。至於為囡囡冲涼和換片，他自誇OK，但囡囡出院回家頭兩日似打仗一樣，現在學識餵奶、換片和包被。他坦言初時會跟老婆單文柔爭換片，覺得幾好玩。鍾晴近日探望單文柔，笑言要穿保護衣才能抱B女，似在產房。

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

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