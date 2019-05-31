帶陳一天見家長 黃芷晴：暫時OK要慢慢相處

黃芷晴（中）帶陳一天（右一）出席生日飯局兼見家長，最開心是媽咪梁潔華（前排左二）終於肯跟她影相。

【明報專訊】黃芷晴與陳凱琳前晚為時裝品牌活動示範春裝。黃芷晴透露早前跟爸爸黃日華父女檔參與內地綜藝節目《女兒們的男朋友》，製作單位嘗試為她撮合姻緣，安排她跟北上發展的無綫前藝員陳一天（前名陳堃）交往相處，她說相處後發覺對方是好男仔，幾尊重她，爸爸叫她要選識尊重她的人，但感情事要慢慢來。陳一天拍完節目便忙於內地拍戲，大家仍保持聯絡，關係是了解中，未正式拍拖。本月2日是她29歲生日，陳一天為她慶祝，還送了皮革袋作禮物，她感到好開心。陳一天是否及格？她笑說：「暫時OK，不錯，要慢慢相處先。」

開心媽咪梁潔華肯影相

黃芷晴透露父母在生日飯局見過陳一天，印象不錯，她最開心是跟父母出街食飯，母親梁潔華終於肯跟她影相，已經一年無影過相，母親之前身體狀况未穩定，最近幾精神，間中覆診，已差不多康復。

陳凱琳：阿仔什麼都香

陳凱琳日前為愛子Rafael舉行百日宴，她讚Rafael好乖，全程無扭計。老公鄭嘉穎爆她愛換片，她說個仔什麼都是香、完美的。對於嘉穎將兒子放在第一位，她大方說OK，她將老公和仔一齊放第一位。

記者：鍾一虹

攝影：黃梓烜

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