惜住太太方媛 城城：暫未有追仔計劃

【明報專訊】郭富城早前再為人父，太太方媛為他誕下細女「郭二寶」，大女Chantelle做姐姐。郭富城昨日與楊千嬅、葉德嫻及汪明荃等出席「不要膠下去」攝影展開幕禮，開心分享喜悅。他透露細女剛滿月，英文名Charlotte，大女有少少呷妹妹醋，但𧨾她就無事了。他指太太方媛今胎由懷孕至分娩都好辛苦，令他更加感受到母愛偉大。他暫時未有追仔計劃，想太太休息。

郭富城（城城）昨日在活動上心情甚佳，主動談細女，「細女二寶4月出世後未見過大家，中文名研究中，英文名叫Charlotte，因為大女Chantelle用『Ch』行頭，所以細女也跟着用」。大女Chantelle有否呷醋？城城承認有少許，當他們抱二寶時，家姐會呷醋，「我是新手爸爸，要慢慢學習，大女其實OK的，𧨾一𧨾就沒事。細女剛滿月，還未可以出街，待大一點，會一家人到公園玩」。

細女叫Charlotte

城城指太太方媛今次由懷孕至分娩過程很辛苦，令他更加感受到母愛的偉大，所以他要更加愛惜太太。太太兩次生產，他也有陪伴在側，更親手剪臍帶，「感覺好開心、好幸福、好感動，難以用言語表達」。會否繼續追仔？城城說：「暫時不會，其實仔女都沒所謂，最緊要小朋友健康，我不知道生仔是什麼感覺，但現在很滿足，將來會否再追是將來的事，太太分娩過程很辛苦，真的很偉大，想她休息吓先。」

做榜樣教女兒環保

城城身體力行支持環保，他說：「我每日都會食菠蘿包做早餐，知道用膠袋裝後，就叫工人姐姐帶個盒去買，亦自備杯買咖啡。我也教女兒用環保餐具，灌輸環保要由細開始及要自己做好榜樣。」

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

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