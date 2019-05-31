楊千嬅後悔無盡快追B

【明報專訊】楊千嬅、葉德嫻昨日出席「不要膠下去」攝影展開幕禮，台上分享環保貼示，葉德嫻表示盡量不著波鞋，因波鞋底是用塑膠製造。輪到穿波鞋的千嬅上台時險跌倒，被主持林盛斌取笑，「都叫你不要著波鞋」。千嬅事後表示不尷尬，多謝葉德嫻提醒，她會減少著波鞋。千嬅談到兒子Torres出世後自己更加注重環保，自備餐具和水樽，「屋企無膠袋，全部是玻璃器皿，工人買餸自備環保袋和冰袋，Torres的學校也有環保活動，會舉行講座，他是環保糾察，我一拿錯東西就會大叫媽咪，令我覺得自己好似犯法」。千嬅獲郭富城分享細女照片，她說好得意，眼大大好靚女。想自己也有個女？她表示看緣分，但早知當年生完Torres後盡快追多個，不要相隔那麼久。現在心態不同，兒子快7歲，教好兒子就算。

葉德嫻拒膠袋包裝

葉德嫻稱30年前在紐約看了一本有關環保的書，便驚覺要環保，「不過我都會做錯事，之前太熱買了支雪條吃，吃完才想起包裝是塑膠，好後悔，一不留神就開倒車」。她稱有膠袋包裝的食物都不買，平時會自備環保袋和器皿，會安心和舒服一點。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com