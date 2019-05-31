教炒蛋黃油事業起變化 劉小慧跟老中醫學問診

【明報專訊】李司棋和劉小慧昨日出席活水系統宣傳活動，劉小慧最近分享用蛋黃油醫濕疹，迴響甚大，她笑言蛋黃油的震撼力，不但能有助紓緩濕疹症狀，也造就她的事業重新踏上征途 ：「48歲的我，過了20年休閒生活，初開facebook live只是抱玩的心態，自從介紹蛋黃油，我的工作突然變得翻天覆地， 但我不想將自己界別為KOL，因好多KOL在網上宣傳產品，但我未用過、說服不到我的產品，幾多錢，我都不會接。」

小慧最近更有志做中醫大使：「這兩三年，我跟一名老中醫學問診，並從旁實習，很多朋友問我為何不考中醫牌，中醫乃高深學問，去到我這個歲數，不會花6年讀中醫，我只想帶出中醫的威力。」愛分享的小慧，獲好友封為「劉醫師」、「得閒修女」。

李司棋黃韻詩敘舊

另外，李司棋在社交網貼出與久未露面的老友黃韻詩合照成為熱話，她說：「我們由十幾歲讀訓練班開始認識，大家就快70歲，所以好珍惜，間中都有聚會，大家都保養得好後生，不似這個歲數。」黃韻詩有冇興趣復出幕前？司棋姐透露：「她跟老公和兒子生活好好，她現在愛低調，連合照都不喜歡我貼出來，當晚聚會成班好友似乎得我未退休。」

記者：鍾一虹