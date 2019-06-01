不想辛苦老公操肌扮國王 梁詠琪化身灰姑娘：囡囡雙眼發光讚靚

【明報專訊】梁詠琪（Gigi）昨日舉行記者會宣布加盟環球唱片，即席舉行簽約儀式，唱片公司特別以「環球歷險記」為主題，安排Gigi穿上淺藍色長裙化身灰姑娘，以童話故事形式由白兔先生、鐵皮人及穿透視上衣的外籍男模特兒化身的國王，送上玻璃鞋、權杖及心心，象徵過往事業遇上的伯樂、家庭及粉絲，同時宣布推出全新廣東歌《再見灰姑娘》。

梁詠琪（Gigi）表示已踏入人生另一階段，不再扮公主，也認為不適合，該位置已交給女兒Sofia，自己就當講故人，她說：「女兒見到我這一身打扮即雙眼發光讚靚，還大讚首新歌好聽，新歌名為《再見灰姑娘》，以往都是慘情歌的主角，現不想再做催淚慘歌，想做些令人覺得溫暖和有希望的歌，新歌以童話故事作為藍本去寫歌詞，這樣比較適合現在的身分。」

簽約環球3年

她表示決定與環球合作源於去年的《陳百強紀念演唱會》，覺得大家在音樂計劃上和宣傳都很合適，加上已10年無簽唱片公司，一直自己做也覺得很累，亦希望在家庭和工作之間，時間分配得好一點，她說：「今次和環球簽約3年，以往有很多幕後和宣傳工作，由自己的工作室做，有很多細節要兼顧，我覺得好煩。」

不演大膽角色

問到為何不安排老公Sergio上台扮國王？她說：「因為是《國王的新衣》故事，我聽到國王要不穿衣服，覺得老公好像不夠弗，又不想他辛苦操練，不如找個本身有胸肌的模特兒解決問題。」他稱原本扮國王的模特兒是不穿衣服的，但心想女兒可能有機會看到相片，無上裝不太好，故要國王穿件雨褸，起碼小朋友看到有著衫會好一點，「現在不論歌曲和電影的主題都會過濾，自己接受到之餘，都要預計小朋友接受到，免得女兒覺得媽媽雙重標準，教她一套，歌曲和電影又另一套，對女兒來說會有點混淆，所以性感打扮和太大膽的角色都不會再做」。

記者：林祖傑

攝影：孫華中

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