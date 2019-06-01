陳煒台灣相睇︰無個看得上眼

【明報專訊】拍攝無綫節目《如果這樣生活》的陳煒、洪永城、袁文傑及楊明等昨日出席記者會，分享各自旅程感受。到台灣拍攝的陳煒獲監製安排相睇，她笑稱監製見她這幾年工作辛苦，覺得她很需要愛情，所以給予機會。從未試過相睇的陳煒表示雖只是拍節目，事前亦已知有這環節，但相睇時仍然覺得尷尬，一連兩場相睇活動，每次有數十對男女，女生都打扮得花枝招展，包括她在內，但要重複向不同男士自我介紹，第一場活動覺得尷尬，但第二場就感沉悶。事前她有列出3大擇偶條件，包括身高、人品和薪金，「有些符合條件，有個更交換了電話號碼，返港後對方也有聯絡我，但我沒回覆，才發現自己需要一個有緣人」。她直言無個看得上眼。她不介意異地戀，喜歡就會排除萬難，「慢慢啦。（不心急？）又唔係，都要適合才可發展，唯有在香港找。」

洪永城︰女友曬泳照前已過目

洪永城（Tony）去西藏拉薩拍攝，重遊拉薩，Tony表示今次經歷較上次難忘，雖然匆匆忙忙，卻珍借短暫日子，細味過程。他在當地入住一間「故事旅館」，自誇講故事了得，旅館老闆包食包住和免他一世房租。他又指每晚望着布達拉宮打坐，氣場和環境令他身心舒暢。談到女友梁諾妍（Inez）上載外地旅遊時影的泳衣照，被網民讚身材fit爆，問他可介意？Tony稱不介意，女友事前已將泳衣照給他過目，亦知道她會放上網。他否認女友什麼都要向他交代，「相信她是問我照片靚與否，不是問我上載與否。（可否接受女友更性感？）已經是泳衣，還可以怎樣，她是sell健康和fit，不是sell性感。」

記者︰柯美

攝影︰鍾偉茵