R. Kelly加控11項性侵罪 受害人年僅13歲 最高可判監30年

繼今年2月被控十宗罪後，前日R. Kelly再被加控11項性侵重罪，且看他的律師如何應對。

【明報專訊】憑一曲《I Believe I Can Fly》紅遍全球的美國黑人男歌手R. Kelly，繼今年2月被芝加哥警方落案起訴10條性侵罪後，前日再被檢方加控11項性侵重罪，由於案發時3名受害人的年齡均未夠17歲，最年幼者更只得13歲，一旦罪成最高可判監30年。

近年捲入多宗性醜聞的R. Kelly，隨着紀錄片《Surviving R. Kelly》播出後，更多自稱受害者挺身而出，指證他的暴行。今年2月，他被控10項性侵罪名，涉及4名受害人，包括3名未成年少女。其後獲准以10萬美元（約78萬港元）保釋候審。

有關案件仍在審理中，前日伊利諾伊州的檢察官決定加控他11項性侵重罪，涉及嚴重性侵和性暴力，如果罪名成立，可以分別判處6至30年監禁。據R. Kelly的代表律師Steven Greenberg表示：「我們會看清楚（指控內容），再作回應。」

經理人表現樂觀

不過，暫時未知有關新增指控，以及3名自稱受害者，跟2月開審的案件是否重疊。只知R. Kelly的經理人Darrell Johnson曾在4月受訪時，對於案件進展，表現相當樂觀，「這宗官司，我們絲毫不放在心上」。

除了性侵官司外，今年3月R. Kelly又因拖欠前妻Andrea Lee及子女合共16.1萬美元（約125.5萬港元）贍養費，再次被警方拘捕，事發前他才接受CBS電視台節目主持Gayle King訪問，公開為自己的性侵案辯護，「所有關於我的傳聞都不可信且愚蠢」。