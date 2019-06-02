張艾嘉膺傑出藝術貢獻獎 89歲劉兆銘望繼續演下去

【明報專訊】張艾嘉、劉兆銘前晚到無綫電視城出席《2018香港藝術發展獎頒獎禮》，張艾嘉由杜琪峯頒發「傑出藝術貢獻獎」，梁詠琪特別到場恭賀；張艾嘉說獲獎後覺得自己還有很長的路要走。劉兆銘則從導演徐克及吳思遠手上領取「終身成就獎」，劉松仁、劉青雲與太太郭藹明、吳鎮宇、張達明等後輩，專程前來支持；劉兆銘說自己89歲，希望繼續演下去，覺得電影藝術非常不可思議。

張艾嘉獲杜琪峯頒予「傑出藝術貢獻獎」後，她在台上搞笑說最擔心是杜琪峯未到，大讚對方十分畀面抽空到場頒獎給她。張艾嘉致謝時說：「媽媽都來了！其實我很擔心，因為上次她也有出席金馬獎，坐了4個鐘，但我一個獎都無拿過。」

張艾嘉指之前特地建議大會到當年拍戲的地方拍短片，但並不代表她放不低以前，而這些是陪伴她成長的地方，是她最開心的時刻，她說：「很多謝頒發這個獎給我，給我鼓勵，得到這個獎，令我覺得maybe long way to go！」她對得獎感到很開心，會繼續努力。

擔心母親白坐

劉兆銘有劉松仁、吳鎮宇、張達明、劉青雲與郭藹明等後輩前來撐場，徐克與吳思遠一同頒發「終身成就獎」給他。劉兆銘形容兩位導演徐克及吳思遠，都是他在電影方面的開山師父，他稱呼徐克做徐老師及徐大變，因當年徐克找他演首齣電影《蝶變》，安排他演一名不用出手的武林高手，笑指因而影響到他往後演戲時，被導演問為何識武功但又不出手。

稱呼徐克「老師」

劉兆銘說：「我想講的是，一個演員遇到好劇本及導演，便會帶動你產生一些不可思議的創作，在創作過程裏面，對我而言，就產生了一種對武術和電影藝術不肯停頓，一直至今年89歲，我仍要頂硬上，希望繼續演落去，因為電影藝術真的不可思議。」

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵