鄧兆尊探祥嫂：食得豉油雞 有什麼病？

【明報專訊】現年74歲的新馬師曾遺孀洪金梅（祥嫂）早前因肺部出問題入院，至今約一星期，曾有傳她之前定期出入醫院的日間癌症治療中心。祥嫂兒子鄧兆尊昨日到醫院探望，他強調︰「老人家病，普通嘢，唔係你哋講嗰啲﹗」

兆尊透露祥嫂只是有點身體不適、多痰，既然入院，就順便接受身體檢查，所以才留院至今。他說︰「她沒有事，煮得東西來給她吃，點會有事？否則我天天都來醫院啦﹗」兆尊承認弟妹找中大醫學院臨牀腫瘤學系教授莫樹錦醫生為祥嫂診症，他解釋弟妹當日是因為緊張，才找相熟的醫生幫忙，他估計祥嫂約一星期後出院。

承認找莫樹錦為祥嫂診症

兆尊說祥嫂很精神︰「她叫我來時要穿得好一點，你話她精不精神？OK啦，最緊要精神，鬧到人就得啦﹗（鬧到你？）當然鬧到，但現在不鬧了﹗（她胃口如何？）犀利，她應該每隔4小時才吃東西，但她現在3小時就食一次。她食得豉油雞，會有什麼病﹗」祥嫂日後有什麼要特別注意？兆尊說︰「叫她睡多一點，老人家好怕入醫院，會比較緊張，要她放鬆一點，就好快康復。（母子情更好？）一向沒怎樣變過，我電話號碼不會改，隨時可以找我。」

記者：黃梓烜

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