暴瘦姚子羚 愛犬惜惜安慰

【明報專訊】姚子羚、崔建邦、陳庭欣、鄧卓殷昨日出席新節目《我的寵物》記者會暨招募活動；陳庭欣帶同早前曾走失的鸚鵡Shabushabu亮相，並表演握手和親嘴，獲全場拍掌。崔建邦則一臉尷尬，因其愛犬武藏表演失控，向左走、向右走，又聞女藝員的美腿；他解釋武藏還細，只有14個月大，對事物充滿好奇。他隨即向馴犬師求教。

姚子羚疑受捲入四角戀風波困擾，外形消瘦，她承認最近瘦了5至10磅，目前體重不足100磅。不過非完全受情傷影響，她稱拍《唐人街》辛苦，邊拍邊要修改戲服，又打到手腳瘀青。原本煞科後她想放假，但覺得《我的寵物》很有意義，希望向大眾灌輸跟寵物更好的溝通方法，減少動物被遺棄，所以寧願犧牲假期。她現在專心工作，拍節目見好多狗狗會開心。她領養的愛犬通仔已6歲，很少接觸多人場面，落街散步特別怕大狗，但算乖，識聽企、坐、鼻碰鼻等指令，又等她回家，陪瞓覺、起牀，知她不開心更會惜惜。

愛犬失禮 崔建邦指似癲佬

崔建邦笑指愛犬武藏失禮似癲佬，令他無面，不過之前試過差點走失，嚇到他掉下男兒淚。他住村屋，有次武藏去追貓失去蹤影，他大驚，之後見牠坐在屋前，原來識回家。有傳40歲的他年底迎娶圈外女友Jessica，他否認年底會結婚，但一直有成家立室想法，讚女友什麼都好。欠什麼？他說：「欠東風，即是欠水，先努力搵錢，之前好多波折。」

走失鸚鵡 陳庭欣爸爸偷泣

陳庭欣指Shabushabu之前走失4日，回家頭兩天變得沉默，之後回復正常：「我問牠去過哪裏、有沒有溝女？牠只答我『嗯』，幸好外形無損。爸爸不小心令Shabu走失，擔心到偷偷喊，他應該會記住教訓！」她原本只養3隻鸚鵡，後來收養多3隻，其中兩隻有機會配對再繁殖，期待家有喜事。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

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