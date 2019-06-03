李兆基肝癌病逝終年69歲

【明報專訊】69歲資深演員李兆基（基哥）昨日因肝癌擴散至肺部，經搶救後不治，終年69歲。李兆基當年是「慈雲山十三太保」，後來成功戒毒洗底，加入娛樂圈中被喻為「影壇四大惡人」之一。他數年前兩度中風，行動不便逐漸淡出娛樂圈。去年11月證實患肝癌，他曾想放棄治療，在親友鼓勵下，最終肯入院做切除肝臟腫瘤手術。今年2月他與拍拖30年女友邱巧貞註冊結婚，可惜他最後不敵癌魔，昨日傳來他病逝的消息。演藝人協會會長古天樂表示，已通過基哥好友陳慎芝慰問李太，會盡量提供協助。

娛樂組

李兆基與成奎安、何家駒、黃光亮被喻為昔日影壇四大惡人，成奎安與何家駒先後離世。李兆基演過無數惡人角色，演出電影包括《慈雲山十三太保》、《古惑仔》系列、《黑獄斷腸歌之砌生豬肉》、《食神》、《喜劇之王》等。早年他經歷兩度中風，已甚少露面，更有指他陷入財困。去年底他做身體檢查時發現患上肝癌，醫生建議他盡快做手術，但他自覺已一把年紀不想開刀，曾一度拒絕，在親友鼓勵下，今年1月接受切除肝臟腫瘤手術，康復情况理想，更於2月時與58歲女伴邱巧貞結婚冲喜。

離世時家人伴身旁

昨日傳出李兆基病逝的消息，他的好友陳慎芝透露，李兆基一星期前入院，離世時太太、胞姊及弟弟均在身邊。他曾兩次到醫院探望李兆基，對方均處於昏迷狀態。他說︰「我叫他時，他有張開眼望一望我。我對他說︰『要走的就要走，不能返轉頭，不要那麼辛苦。』他在這40年來是個好人，不再是道友和壞人。」陳慎芝指李兆基近年有返教會，但未領洗，暫時未知喪禮用什麼儀式。

吳志雄古天樂盡力協助身後事

吳志雄知道好友病逝非常傷心，他指李兆基情况一直很差，很辛苦。吳志雄說︰「他現在去了天堂，沒有病痛，希望他一路好走！我與牧師朋友會為他籌備身後事。」

演協會長古天樂表示，得知李兆基離世，已通過陳慎芝慰問李兆基的太太，希望了解到現時需要，演協深切哀悼，會盡量協助李兆基家人。