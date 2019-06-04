親選「小鮮肉」演阿仔 景黛音讚姜濤勝在夠真

【明報專訊】曾於梁朝偉主演的無綫劇《鹿鼎記》中飾演「建寧公主」的57歲景黛音，退隱32年重出江湖，接拍ViuTV新劇《退休女皇》，並親自挑選人氣爆燈的「小鮮肉」姜濤飾演其子。景黛音大讚這名「兒子」勝在夠真，雖然是首次拍劇，但表現比她想像中「得」！不過今次復出，卻未有令景黛音戲癮重燃，對於會否考慮再拍劇，她坦言：「無諗過！」

記者：陳釗

攝影：劉永銳

當年25歲正值花樣年華的景黛音，選擇離開五光十色的娛樂圈，她說：「唔想做咪唔做囉！我懶嘛，當時真係覺得好辛苦，所以決定離開娛樂圈。而且有人嫁咪嫁囉，幾好呀，搞咁多做咩。」景黛音嫁楊健恩後，過着相夫教女的低調生活，她表示一直以來完全無戲癮，連自己拍的劇都不喜歡看，她笑說：「因為覺得自己樣衰囉！我真係好耐無睇港劇，只間唔中會睇吓韓劇。」

無緣伙拍泰民

景黛音原來是「韓粉」，喜歡韓國男團SHINee，特別鍾意成員泰民，今次能吸引她出山，正是因她當初隨口噏而起，說如果找到泰民做她兒子便參演，「初時金生（ViuTV製作部副總裁金廣誠）跟我說有套劇好啱我，一直當佢說說而已，之後同佢再跟我講有部劇講母子關係的，叫我演母親角色。我話如果搵到我鍾意的人就拍，我鍾意SHINee的泰民。對方真係很有誠意和很落力去做這件事，可惜檔期夾唔到未能成事。」雖未能成事，但景黛音也兌現承諾，在之後的選角面試中，她看中了姜濤。至於姜濤有何吸引她之處？景黛音笑說：「你見咁多妹妹鍾意佢就知點解喇！我揀佢時還未入圍《全民造星》，但佢當然有吸引我之處，因為姜濤除了有外貌，也勝在夠真。」

金句教導後輩

翻查景黛音過往合作過的男星，有周潤發、梁朝偉、劉德華、黃日華、湯鎮業及呂良偉等，全都是當年的靚仔「小鮮肉」。能夠被景黛音睇中，作為拍劇初哥的姜濤，坦言初時感到壓力很大，直至跟景黛音見面後，發覺對方並無想像中嚴厲，合作起來無壓力。姜濤笑言與對方合作聽到很多金句：「記得當時參加《全民造星》時常遇到好多問題，有問她的意見，她簡單地跟我講：『唔需要做畀人哋睇，做回自己就得了，人哋鍾唔鍾意係人哋嘅事。』」景黛音稱常跟姜濤說，就算幾完美的人都會有人不喜歡，無可能全世界都喜歡你，那何必去介懷，「這個世界唔鍾意就係唔鍾意，無得強求！鍾意你的就會鍾意你」。

姜濤拍劇減壓

在歌手與演員之間，姜濤表示會把歌手身分放在第一位，不過演戲能讓他放鬆，因可以跳出「姜濤」的身分代入劇中角色，暫時脫離壓力，「當時仍在比賽要兼顧拍這套劇，以為會有好大壓力，但反而是紓緩我比賽壓力的一個途徑。」問到首次拍劇，可擔心劇集出街後演技受批評？姜濤稱很少因網上評論不開心，因他求學時不是很受同學歡迎，所以習慣了，「可能性格的問題，而且當時又肥又無自信，故甚少跟別人傾偈，也經常被人講是非，所以已習慣被人議論，沒什麼感覺」。

「唔鍾意人浮誇」

不過景黛音大讚姜濤表現較她想像中「得」，不覺對方是首次拍劇，反而感覺似很有經驗、很自然，「我覺得做戲最緊要自然，咁已經好成功。太作狀、表情誇張，唔代表你識做戲，我唔鍾意人浮誇」。對於今次復出拍劇，景黛音表示家中自由度很大，事前不用問准老公和女兒，自己喜歡便去做。相隔30多年再拍劇，她說沒不慣，只是不慣天氣熱。之後會否考慮繼續拍劇？景黛音坦言無想過。

不阻撓女兒入行

《退休女皇》講母子關係疏離，問到現實生活中又如何？景黛音說：「我覺得每個家庭都一樣，但一定唔可以有隔夜仇，無論做父母、子女，還是朋友。」景黛音透露18歲女兒性格爽快、率直，跟她相似。可有遺傳演戲細胞加入娛樂圈？她笑言：「唔知，要問佢本人。她無跟我提過，我亦不會阻撓，每個人都有自己的空間和興趣，如果佢鍾意我絕對贊成。」

姜濤稱小時候很曳，經常被阿媽掌摑，「當然唔會嬲，阿媽都係想我好。我以前有段時間很反叛，同阿媽好唔啱傾，直到離開中學，當時一名全校最惡的老師跟我講：『你要生性了！你一定能做到啲嘢。』之後我開始識諗，覺得真係要懂事了」。

姜濤服裝: Maison Kitsuné

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