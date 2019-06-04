伙周杰倫鋼琴合奏娛賓 郎朗凡爾賽宮浪漫婚禮曝光

【明報專訊】現年36歲的內地知名鋼琴家郎朗娶24歲德韓混血兒吉娜愛麗絲（Gina Alice Redlinger），前日在法國結婚，婚禮在凡爾賽宮舉行，一對新人在家人與好友見證下結為夫婦；周杰倫與太太昆凌到賀，美國歌手John Legend與太太也是座上客。婚宴上郎朗與太太Gina Alice四手聯彈外，還有新郎跟周杰倫合作四手聯彈《青花瓷》，周杰倫還即興彈了一段古典版，婚禮似變演奏會，讓在座嘉賓也陶醉於音樂裏。

娛樂組

郎朗前日公布喜訊時說：「我找到我的愛麗絲啦！她是吉娜愛麗絲。」婚禮上新娘用中文說出結婚誓辭，郎朗以英文回應：「 I will love you till the end of my life。（我會愛你直到生命盡頭）」網民讚新娘子美得似公主，又被郎朗愛的宣言感動。

周杰倫偕老婆昆凌觀禮

周杰倫（周董）與郎朗是老友，他聯同太太昆凌到法國觀禮，兩人現身好搶鏡，周董更與郎朗鋼琴合奏《青花瓷》。婚禮有煙花匯演，周董在凡爾賽宮內跟太太在窗前看煙花，有現場賓客拍攝兩人攬腰的背影，好浪漫！

新娘4歲學琴 精通5國語言

郎朗宣布婚訊後，24歲的新娘子吉娜愛麗絲被大起底，她畢業於德國漢堡音樂戲劇學院，數年前與郎朗在德國柏林認識。她4歲開始學鋼琴，8歲公開表演，曾獲「鋼琴獎」、「鋼琴俱樂部獎」等多個大獎。吉娜愛麗絲說得一口流利中文，更精通德語、英語、法語及韓語。網民給一對新人送上祝福，又有留言稱郎朗加上吉娜愛麗絲這基因認真強大，相信，他們的孩子生下來就會彈鋼琴。這場婚禮在凡爾賽宮舉行，十分夢幻，網民對這婚禮花費感興趣，也有留言問場地價錢。