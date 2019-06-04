闊別8年再臨北京巡唱 郭富城難忘燈海下演出

【明報專訊】郭富城（城城）日前完成了在北京舉行的世界巡迴演唱會，差不多有8年沒有在北京開個唱，城城再臨北京演出特別開心，他說：「8年前為大家帶來360度旋轉舞台，今次再來，就設計一個升級版，是個變化更多的智能舞台，我熱愛演戲的同時，也不會忘記我對舞台的初心。」

娛樂組

城城演唱會甫開始，觀眾反應已十分熱烈，大部分時間也跟着和唱。演出當天湊巧是六一兒童節，他特地把《不老的情歌》混合《小星星》版本，與大家一起合唱經典童謠應節，現場的智能星星燈亦加碼擴大視覺效果，配合觀眾的智能燈棒，一片燈海場面壯觀美麗，城城表示：「這些燈海是我最喜歡的氣氛。」另外，城城亦唱出多首廣東話金曲《有效日期》、《狂野之城》、《愛的呼喚》和《唱這歌》等。

郝蕾大讚有國際水準

當晚，城城有不少圈中友好來捧場，包括《踏血尋梅》導演翁子光，戲中女主角春夏，還有電影配樂大師金培達、內地女演員郝蕾等；郝蕾大讚城城演唱會有國際水準，全程勁歌熱舞，狀態十足。剪接大師林安兒也大讚城城絕對是舞台最強。城城很開心在不同工作的領域遇到志同道合的伙伴，而且互相支持，所以每一項演出，也必須全力以赴，令大家在工作上都互相照亮。城城下站到徐州演出，將挑戰智能三面台，他指會是另一個新挑戰。

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