奇洛李維斯傳加盟Marvel 《永恒族》斟拍安祖蓮娜馬東錫

馬東錫的經理人承認，他曾為《永恒族》試鏡，但未知是否獲取錄。

【明報專訊】荷李活動作片《殺神John Wick》一連三集叫好叫座，現年54歲的「男神」奇洛李維斯（Keanu Reeves）人氣登頂，片約應接不暇，繼迪士尼動畫《反斗奇兵4》（Toy Story 4）找他聲演玩具人仔「勁爆公爵」後，有傳Marvel亦想羅致旗下，首次拍攝超級英雄片《永恒族》（The Eternals，暫譯），雖然還未成事，消息已在網絡瘋傳。

隨着《復仇者聯盟4：終局之戰》及《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-Man: Far From Home）今年內先後推出，「Marvel電影宇宙」（簡稱MCU）即將踏入第4階段，重頭戲之一正是從未曝光的《永恒族》。故事講述數百萬年前，天神族在地球人身上進行基因改造，結果創造出「永恒族」和「異變族」，兩派惡鬥不斷，《復仇者聯盟》終極奸角魁隆正是永恒族的後裔。

早前有傳Marvel已經邀請金像女星安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）、《內政保鑣》視帝理察麥登（Richard Madden）及韓片《與神同行》大隻佬馬東錫加入《永恒族》劇組，如今再邀奇洛李維斯加盟，令到新片陣容媲美《復仇者聯盟》。雖然Marvel與奇洛仍在商議階段，但據外媒猜測，奇洛極有可能飾演漫畫奸角「德魯伊」（Druig），粉絲大讚有新鮮感。

曾拍漫改《魔間行者》

如果成事的話，《永恒族》將會是奇洛從影35年以來，首次參演Marvel超級英雄片，難怪網民反應如此激烈，他還未答應演出，消息已在社交媒體瘋傳。事實上，奇洛拍罷《22世紀殺人網絡》系列後，於2005年演出魔幻漫畫改編電影《魔間行者》，他曾在外媒訪問中表示，最想拍攝的電影續集正是《魔間行者2》，可惜開拍無期。

《永恒族》另一賣點是由《再生騎士》華裔女導演趙婷執導，定於2020年上映。