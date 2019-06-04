《哥斯拉II》美國開畫稱冠

【明報專訊】繼《哥斯拉》及《金剛：骷髏島》後，華納兄弟與Legendary兩大電影公司聯手打造一個「怪獸宇宙」（MonsterVerse）已漸見雛型，上周五在美國開畫的《哥斯拉II：王者巨獸》正是該系列的第3集，首周末3日票房共收4900萬美元（約3.8億港元），成功取代上周冠軍《阿拉丁》；至於英國殿堂級男歌手艾頓莊（Elton John）的傳記片《搖滾太空人》（Rocketman），首周末只收2500萬美元（約1.98億港元）排行第3位。

雖然《哥斯拉II》一開畫即登上美國票房冠軍，但跟前兩集比較，卻是相差甚遠，2004年上映《哥斯拉》首周末收9300萬美元（約7.25億港元），3年後推出《金剛：骷髏島》亦收6100萬美元（約4.75億港元）。

至於全球票房方面，《哥斯拉II》首周末亦以1.3億美元（約10.1億港元）榮登榜首，主要受惠於內地開畫4日已收5億人民幣所致。雖然今集怪獸盡出，除了主角哥斯拉、「蛾后」摩斯拉、「翼龍」拉頓及「三頭龍」基多拉大混戰外，另外還有內地女星章子怡、《怪奇物語》美莉布朗（Millie Bobby Brown）、《忘形水》莎莉賀堅斯（Sally Hawkins）等擔綱主演，不過口碑卻是一般，在影評網站Rotten Tomatoes只獲得39%「新鮮度」，CinemaScore則給予B+評分。