謝婷婷囡囡生父家境富裕 汪明荃：佢開心就得

謝婷婷產女後仍未回港，有指囡囡生父是她在溫哥華讀書時已認識的朋友，且家境富裕。（資料圖片）

【明報專訊】36歲謝婷婷日前突然報喜，在社交網宣布做了媽咪，曬女兒手仔的照片，原來B女出世已100日。婷婷秘密生B，生父是誰成謎，她的父母謝賢與狄波拉成為傳媒追訪目標，但兩人好口密。有報道謝婷婷在溫哥華產女，BB生父身分是婷婷在溫哥華讀書時已認識的朋友，近年開始拍拖，男方家境富裕。

記者：陳釗

攝影：孫華中

阿姐汪明荃是謝婷婷的契媽，她榮升契婆好開心。阿姐稱很久沒見婷婷，因對方不在港，但也有告訴她喜訊。阿姐稱知道時也感驚喜，不過婷婷已大個女了，而且她一向都有拍拖。問阿姐是否比四哥更早知道？她笑說：「我同契女的關係都幾close，後生女處理事情有自己一套，我恭喜佢！」問阿姐有否見過B女？她稱婷婷沒傳BB相給她看，自己都想睇BB，未知婷婷何時返港。契婆未想到送什麼禮物給BB，會送金器或金手鏈。

好想睇BB

阿姐昨日為《娛樂大家》錄影，再被追問婷婷的另一半是否在加拿大認識？她稱婷婷自上次致電給她報喜後，已無再聯絡。對於BB爸爸身分曝光？阿姐笑稱記者比她知得多，她不敢問。之前可知道婷婷拍拖？阿姐透露婷婷一向都有拍拖，很正常，但她沒見過男方。有指男方家境富裕？阿姐「哦」了一聲後說：「總之她開心就得，錢不是大問題，最緊要是對方的為人。（有否就此事跟四哥聯絡？）沒有，無咁八卦周圍問，我又不是記者。」她還搞笑反問記者有無更多新料及BB的照片？阿姐開心多了個契孫，「我又升級了，多謝你呀謝婷婷」。

錢不是問題

日前婷婷自爆女兒出世100日，拉姑才說孫女肥肥白白，笑聲可愛，希望她獲大家祝福，快高長大、健康幸福。早於今年4月，四哥獲香港電影金像獎頒「終身成就獎」，他接受傳媒訪問提到女兒謝婷婷會否現身支持時，他笑說婷婷身在外地不會現身，原來四哥是雙喜臨門做了外公。婷婷剛生B女，當然不方便返港看他攞獎。四哥榮升外公消息曝光，他繼續口密，說沒見過孫女。

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