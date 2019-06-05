老公孖阿廉出埠又開騷 黃翠如呷醋：得人驚

【明報專訊】黃翠如去年成為蕭正楠太太，上月初他們在峇里補辦婚禮。前晚黃翠如參加無綫遊戲節目《娛樂大家》向同事派喜餅卡。她特別介紹餅卡的蘋果樹圖案，是老公蕭正楠親自設計，取自他們的定情蘋果樹。問她是否滿意老公的設計？她笑說：「好過無，夠簡單，幾好。」是否仍回味新婚的喜悅？翠如稱老公已投入另一角色，現在只有她繼續玩，稍後會跟洪永城合作拍旅遊節目。

蕭正楠與曹永廉將於9月舉行演唱會，翠如為此呷醋，笑說未獲邀請上台演出，可能他們的世界未必想她加入其中。她又指這兩個男人經常一起出埠，可能老公跟阿廉旅行的次數比跟她還要多，現在又搞演唱會，實在得人驚。她又爆結婚時阿廉企在她與老公中間，他感動到眼濕濕似嫁女。

Bob為大女自責

林盛斌（Bob）前晚參與《娛樂大家》，他透露近日忙於工作，未能為大女林霏兒慶祝5月31日的生日，知道囡囡為此有些不開心。因為他見到囡囡在網上分享切蛋糕的相片，有同學仔問霏兒為何不見她的爸爸，囡囡回應爸爸有跟她視訊，事實上Bob兩父女沒進行視訊。Bob坦言剛過去的周日已為囡囡補祝生日作補償，一齊出街選購禮物。

記者：孫華中