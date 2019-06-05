醉駕刑毁險斷送星途 楊明「垃圾」變男一

【明報專訊】38歲楊明已入行21年，高大俊朗的外形，理應一早「上位」，可惜當年少不更事，頻頻闖禍，更差點親手斷送自己的星途；楊明自爆最窮試過18個月無糧出，甚至出街被人叫「垃圾」。然而過往的犯錯令他變得成熟，希望以成績讓觀眾知道楊明並非衰仔。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

楊明近年成功「洗底」，劇接劇獲公司再度力捧。在剛播完的《鐵探》中，楊明憑Matt sir一角獲好評；現時播出的《婚姻合伙人》更是他首度擔任男一。楊明稱入行多年，開心終於做男一，但壓力亦相對地重，後來他決定豁出去，因有壓力會影響演出。他說很開心有高海寧這個好對手，「套劇也是她首次擔正，最初開工時，我們都戰戰兢兢，好彩大家都是第一次，所以很多事情可以拿出來傾」。

首次擔正 觀眾受落

《婚》劇拍完兩年才見天日，楊明表示原本已擺低，但他一直有個想法，可能是他做得不好，公司不敢讓觀眾看，「初時有消息說播出，我都不是很想。隔了兩年也不出，一定是有點問題，亦擔心故事不合時，這個時候播出，是否好事？但無辦法，都要硬着頭皮，幸好出來反應OK。原來除了演警察，楊明都可以演黐線佬，觀眾又喜歡，是很大一支強心針。」連同周日播畢的《機動部隊2019》，整個5月楊明共有3套作品播出，他笑言不好意思，擔心觀眾看膩，但3個角色各有不同味道，「其實很開心的，我由『紅褲仔』訓練班出身，到現在可演一些有影響力的角色，對於一個由低做起的藝員來說是很大鼓舞」。

試過18個月無糧出

楊明21年的星途也經歷不少高低起跌，1999年透過訓練班入行的他，憑高大俊朗外形已獲公司力捧，可惜年少輕狂令他一度迷失，喜愛夜蒲，還先後試過醉駕及刑事毁壞惹官非，形象插水被公司「雪藏」。

楊明坦言經歷兩次犯錯很後悔，雖然被「雪藏」時間中有劇拍，但都是演行行企企角色，會不開心，但確是自己做錯了，只能咬緊牙關，希望做些成績給觀眾看。工作量大減影響生計，最窮時他試過因不夠騷，18個月無糧出；當時出街亦遭受不少冷言冷語，「對方講得出我個名已是很大鼓舞，有些人會說『茄喱啡』，甚至叫我垃圾；被叫垃圾是我最難平復的」。

要恩人重拾眼鏡

楊明稱從沒想過放棄或轉行，「因我犯了咁多錯，公司對我這個衰仔仍不離不棄，我為何要放棄？而且我很想在這裏做出一些成績，告訴之前鼓勵及幫過我的恩人，他們曾經跌過眼鏡，希望他們可以再執番起來。亦希望讓觀眾知道楊明不是衰仔，都做到嘢。」過往的犯錯，令楊明更警惕自己，以及更珍惜擁有的一切，不會浪費每個機會。

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