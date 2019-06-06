「凡有殼東西都幫女友剝」 薛凱琪爆竇驍冧招收服何超蓮

阿姐上載前晚錄影《娛樂大家》的嘉賓合成照，分別有何超蓮（上左）與薛凱琪（上右），以及何雁詩（下左起）、JW及丁子高。（網上圖片）

【明報專訊】賭王何鴻燊與三太陳婉珍的女兒何超蓮，早前認戀內地男星竇驍，讚男友人品好又有上進心。前晚超蓮與好姊妹薛凱琪，還有JW（王灝兒）、丁子高等參與汪明荃主持的《娛樂大家》節目錄影，超蓮首度上遊戲節目感興奮，最後還跟阿姐打麻將較量，她開心在社交網分享片段，說贏了阿姐。薛凱琪讚竇驍斯文有風度，還細心幫超蓮剝蝦殼。

何超蓮首次上遊戲節目，表示心情興奮，說小時候已很想上《獎門人》；還爆丁子高事前做足準備，除煲足之前《娛樂大家》所有集數外，還將遊戲方法清楚記下。薛凱琪自爆零準備，不過開心可跟一班好友一起玩，「其實我同超蓮日前一齊拍廣告，隔了一日又一起上節目，所以這幾天工作都很似去玩」。

願「姊妹檔」拍劇

問超蓮可有興趣拍劇？她說剛來的時候在電視城兜了一圈，見到很多熟悉場景，稱很喜歡TVB的食物，但現在談拍劇還有點遠。至於薛凱琪則表示若遇到好劇本、好導演和好對手，都願意接拍，到時會叫埋超蓮一齊拍。超蓮笑言若對方拍，她便跟住拍。

超蓮讚竇驍有風度

薛凱琪早前為超蓮慶生，有指當時超蓮收到男友竇驍的來電後，露出一副冧樣。問薛凱琪是否直擊過程？她笑指超蓮向來都很sweet。超蓮則詐傻，表示不記得是否男友致電來。生日男友有何表示？超蓮笑說：「講生日快樂囉！我們私底下會慶祝。」薛凱琪表示見過竇驍，覺得兩人很幸運找到對方，戥超蓮高興，「因竇驍是一個很有禮貌、很斯文又有風度的男生，很惜超蓮，還見過他幫超蓮剝瀨尿蝦，總之有殼的東西，他都會幫超蓮剝。」令身旁的超蓮一臉尷尬，她大讚男友很有紳士風度。薛凱琪讚超蓮是個專一的女生，所以應該要找個惜她的男生。

打麻將戰勝阿姐

超蓮之後在社交網分享「千王之王阿姐大戰賭王千金超蓮」視頻，兩人對戰打麻將，超蓮開心說：「我贏啦！」

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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