銀行搬遷無通知 翁靜晶懷疑保管箱失首飾

【明報專訊】去年再婚嫁何東爵士曾孫、何鴻章兒子何猷彪（Sean Eric Mclean Hotung）的翁靜晶將於周六（8日）在聖約翰座堂舉行基督教婚禮。昨日她到大埔的東亞銀行，打算從保管箱取首飾在婚禮上佩戴，發覺原址的銀行已搬，後來追蹤到她的保管箱所在，她往銀行檢查時發覺箱裏物件有移動，懷疑有兩件重要物品不見了。翁靜晶接受《明報》電話訪問，指銀行搬遷保管箱處理程序不當，她會向金管局投訴，就算她沒有財物損失，銀行也應受譴責。東亞銀行就翁靜晶的投訴回應，表示銀行就保管箱的搬遷有既定的處理程序，過程並不涉及開啟保管箱。

「原本爆滿 現得八成」

昨午翁靜晶在facebook留言：「去大埔廣場東亞銀行保管箱，竟發現成間銀行唔見咗！保管箱的東西及保管箱，去哪裏了？是不是要報警？完全沒收過任何通知，剛知道這間銀行已於2017年搬走。終於聯絡到東亞銀行，保管箱被遷移去另外一個銀行地址，原本是爆滿的保管箱，𠵱家只係八成滿。裏面的東西似乎是少了，至少有兩件首飾搵唔到。職員告訴我，搬運的時候，只有銀行職員在場，沒有律師或公證行監察。」

搬運過程沒第三者監察

翁靜晶對銀行未確認客戶收到保管箱搬遷情况下，沒有獨立第三者監察，只職員搬運的安排不能接受。她跟銀行經理了解，原來銀行已搬了一年多，保管箱涉及1000個客戶，銀行以平郵信件作搬遷通知，她個人便沒收到搬遷信。她稱客戶每年花幾千元租保管箱存放重要物品，銀行竟然只用平郵而不是以掛號信聯絡客戶，是沒有衡量輕重。銀行經理跟翁靜晶說，搬運時沒有開客戶的保管箱，但過程中沒有公證行或律師的第三者獨立監察。翁靜晶稱要是箱內有易碎物品損毁，責任誰負？

翁靜晶說：「媽咪給我的首飾全部放在保管箱， 原本個箱已塞滿，平日我沒有戴首飾，所以3年沒有往開箱。剛才我趕往銀行找到保管箱開箱檢查，發覺箱只有八成滿，未知是否搬運中位置移動，但起碼有兩件重要物件找不到。我趕不及往中環查看公司的保管箱，未知有關物件是否存放在其他地方，起碼我要擔驚受怕一整晚。」她指銀行的處理好差，她會研究開戶口時的免責條件再法律追究。

東亞稱按業界最佳操作建議執行

東亞銀行回覆翁靜晶的投訴，表示已主動聯絡翁靜晶以了解，銀行就保管箱的搬遷有既定的處理程序，亦會在保管箱搬遷前透過信函及分行預先通知受影響客戶，以便客戶作出安排。根據銀行紀錄，翁靜晶個案所涉及的保管箱是由大埔廣場分行搬遷至同區的分行，過程並不涉及開啟保管箱，搬遷程序按照業界的保管箱最佳操作建議執行。

娛樂組