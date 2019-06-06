龐景峰認「揸大膽車」候判

【明報專訊】錢小豪的兒子龐景峰涉嫌「揸大膽車」，被控無牌駕駛等兩罪。龐景峰昨日在東區裁判法院認罪，求情稱有美國車牌，「以為可以用美國牌揸（車）」，裁判官將案件押後至本月26日判刑。

被告龐景峰（28歲）報稱演員，他承認一項無牌駕駛罪，以及一項沒有第三者保險而使用車輛罪。控罪指出，被告於今年4月5日，在灣仔鴻興道西行近馬師道交界，無牌駕駛一輛私家車，被告亦沒有替該私家車備有有效的第三者保險。被告求情時表示「我無嘢講」，裁判官隨即指「你知唔知無牌駕駛要坐監？」被告才解釋他在美國已考車牌，本想在香港做轉牌手續，已通過筆試及路試，但由於13歲時曾更改姓氏，而他考牌時沒有出示改名契，因此不獲發牌。被告又稱「以為可以用美國牌揸（車）」，所以不獲發牌後仍然駕駛，最終被捕。裁判官將案件押後至6月26日，索閱被告背景及社會服務令報告判刑。

錢小豪：衰仔擺烏龍

錢小豪昨晚出席晚宴，談到兒子龐景峰被控無牌駕駛出庭，他一臉愕然，反應很大說：「吓，唔怪得呢幾日唔敢搵我，他無牌嗎？（他有美國車牌沒香港牌？）他以為美國牌大晒呀！可以在港揸車。他擺烏龍，不識法例，衰仔，會教導他，無論去到哪裏都要有當地合法車牌。」

記者：柯美

案件編號：ESCC1421/19

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