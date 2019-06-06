珍妮花羅倫斯 讚未婚夫「好男人」

【明報專訊】面世接近廿年的《變種特攻》電影系列，隨着迪士尼成功收購21世紀霍士而推出最終章《變種特攻：黑鳳凰》（X-Men: Dark Phoenix），今日率先在港開畫，而前日在美國加州舉行的世界首映禮，主角空群而出，由「靈鳥」入魔變成「黑鳳凰」的蘇菲端納（Sophie Turner），穿著Louis Vuitton低胸間條長裙，輕易成為鎂光燈焦點，而她偕新婚夫婿Joe Jonas拖手行紅地氈，更是恩愛得羨煞旁人。

今集將會壯烈犧牲的「妖后」珍妮花羅倫斯（Jennifer Lawrence），穿著Dior中空長裙行紅地氈，一樣性感撩人。被問到上月跟經營畫廊的男友Cooke Maroney舉行訂婚派對，為何答應對方求婚？她笑說：「他是我一生中遇上最好的男人，這是一個很容易作出的決定。」

其他出席影星包括珍妮花的舊愛兼飾演「藍獸」的尼古拉斯侯特（Nicholas Hoult）、「X教授」占士麥艾禾（James McAvoy）、「磁力王」米高法斯賓達（Michael Fassbender），以及新加盟扮演奸角的金球影后謝茜嘉翠絲頓（Jessica Chastain）等，可謂星光熠熠。