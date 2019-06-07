8年前合演舞台劇 去年底交往 林志玲驚爆閃婚嫁Akira

【明報專訊】44歲台灣第一名模林志玲昨晚驚爆已脫離「黃金剩女」行列，閃嫁拍拖半年、日本組合EXILE的37歲成員Akira，姊弟戀修成正果。他們分別在社交網公布婚訊，透露於昨日結為夫婦。兩人8年前合演舞台劇《赤壁 ~愛~》結緣，但去年底才開始交往。林志玲開心發表結婚宣言：「愛與勇氣，我結婚了！親愛的每一個你，讓我們一起幸福！」Akira說林志玲任何時候都以笑容接受他，包容他，承諾會讓她幸福一輩子。突然閃婚惹「雙喜臨門」揣測，有指林志玲否認，說沒有懷孕。

娛樂組

林志玲突然宣布婚訊，震驚娛樂圈，而新郎不是緋聞傳足17年的言承旭，是日本男星Akira，他較林志玲細7歲。林志玲昨晚7時許於社交網上載與Akira頭貼頭的合照，兩人面帶幸福笑容。林志玲留言：「愛與勇氣，我結婚了！有大家一直以來的愛與支持，我真的很幸運。親愛的每一個你，讓我們一起幸福！」

林志玲：人生總有無限驚喜與美好

她還附上親筆信分享做人妻感受，她寫上：「一直堅信，只要我努力相信愛情，愛情有一天會眷顧於我，跌跌撞撞，兜兜轉轉後，不同的時空再相遇，在對的時間，讓我們看見愛情的模樣，內心某個角落，逐漸築起不可取代的位置，藉此年華決定執子之手，共組家庭。有人說『愛情是一瞬間的禮物』，我想~需要勇氣、包容、無私、妥協、天真~才能將一瞬間化成一生的陪伴。我願意，一起去面對每一個未知，與每一次起伏 ~ 一同蛻變、茁壯。勇敢地！讓未來到來，讓過去過去。大家的愛，孕育了我的成長，人生的無常裏，總有無限驚喜與美好的安排 ~ 只要你，相信。愛，無礙。我結婚了！也希望每個相信愛情的你和妳，都能擁有屬於自己的幸福。志玲 敬筆2019.6.6」

Akira：會讓你幸福一輩子

Akira亦於同時間發文，談到與林志玲去年底交往後，認定彼此是共度餘生的伴侶。他說：「今日想跟大家報告一件個人私事。我與林志玲小姐於6月6日結婚了。自8年前共同主演舞台劇《赤壁 ~愛~》時相識，我與志玲小姐便一直維持着友好情誼。去年底開始的交往，更加深了我們的堅定感情，認定對方是可攜手共度餘生的伴侶。在忙碌的工作中，志玲小姐總是把家人和身邊的人放在第一順位，並透過各式活動，對支持她的粉絲們，給予熱情回應。我看着她，每天付出很多的愛與勇氣，那懷抱着強烈責任感和溫暖的個性，深深吸引了我。不論任何時刻，都以笑容接受我、包容我。那分溫柔，更讓我真心渴望，能帶給她最大的幸福。雖然自己還有需要成長的地方，但我今後一定會好好珍惜她與她的家人。謝謝大家至今給予我的一切。身為一位表演者，我將更加自覺、更加負責，並不忘初心地精進自己的演藝之道，以帶給大家更多更好的作品，回報大家平日的支持。今後也請大家多多指教。令和元年6月6日 EXILE Akira我會讓你幸福一輩子」

否認奉子成婚 赴美度蜜月

據稱林志玲與Akira昨日在台灣辦理結婚手續，亦已在東京都內的區役所提出結婚申請書。消息指他們昨午離開台灣，晚上在日本轉飛往洛杉磯度蜜月，展開甜蜜新婚之旅。對於傳林志玲疑奉子成婚，有報道說她已否認。而平時兩夫婦以普通話、日文和英文溝通。林志玲工作室透露婚宴未定，兩人也期待未來擁有新的生命加入這個家庭，圓當媽媽心願。