緋聞傳足17年 言承旭送祝福

【明報專訊】林志玲與Akira突爆閃婚，令圈中好友及粉絲嘩然，兩人拍拖保密工夫犀利。他們過去各有不同情史，林志玲有台灣第一名模之稱，樣靚身材好，不乏追求者，當中與言承旭的緋聞傳足17年。2003年林志玲與言承旭被拍到半夜一起回男方住處，戀情首度曝光。兩年後，林志玲手機送往修理，又意外流出兩人的親密照。2005年7月林志玲墮馬受傷，言承旭趕到醫院探望，但仍未承認戀情。2017年11月林志玲與言承旭被拍到在吉隆坡酒店，傳出「世紀復合」，但4個月後林志玲以「沒有戀情」劃清界線。昨日言承旭身在北京拍戲，經理人轉述言承旭得知舊愛林志玲閃嫁，一開始表情驚訝，之後自然說出：「真的喔，祝福她，恭喜！」經理人稱言承旭很平常心，沒有絲毫落寞神情。林志玲曾承認與富家子邱士楷拍拖，更談婚論嫁，可惜分手告終。林志玲亦與台灣富商郭台銘、立威廉等傳緋聞。

Akira曾戀長澤正美

Akira高大有型，與林志玲合襯。他在EXILE舞藝精湛，亦參演不少日劇及電影演出。他外表Cool爆，但風趣幽默。他曾與日本女星長澤正美拍拖，兩人青梅竹馬，但戀情維持短時間更告終。

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