城城減片酬支持新導演 「最重要劇本打動我」

【明報專訊】杜琪峯（杜sir）、郭富城昨日為《第13屆鮮浪潮國際短片節》（簡稱短片節）主持開幕禮，章明執導的《冥王星時刻》為開幕電影。55部本地及國際新導演作品，由7月起有部分於ViuTV播出。鮮浪潮發起人兼主席杜sir感謝城城到來撐場鼓勵新導演，並謂城城很喜歡幫助年輕導演。同時多謝ViuTV多年來合作，鼓勵新導演兼給予工作，很難能可貴；至於肯對社會負責任的有錢人好少，所以也要多謝劉鑾雄基金捐出1000萬給鮮浪潮作日常開支用途。他嚴肅向新導演訓示，稱作為導演要有創意，堅持原創，「再講一次，唔好抄，抄就唔係創作，參賽者原創很重要，唔想重複多年來的說話」。

杜琪峯訓示：抄就唔係創作

首年參加短片節開幕的城城一直欣賞杜sir發掘那麼多新導演，為電影業帶來很多新血，他說：「 我一直很支持有才華和上進的導演，合作過的新導演超過10名，學生們有好劇本可以交給我。」城城指最重要是劇本能打動他，片酬方面會因應環境遷就，「片酬肯定要減，新導演第一部執導的電影會有多少製作費？片酬不是大問題，我都想為影圈出一分力」。

城城帶大女到主題公園

談到日前六一國際兒童節，他上載與太太拖着大女「大寶」行公園照片。城城即露出慈父表情說：「講個秘密大家知，日前帶了大女去海洋公園玩，遲些會帶她去迪士尼，我以前少機會去，小朋友好天真，喜歡主題公園。」

記者：柯美

攝影：黃梓烜

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