梁家輝催成家立室 古天樂：感情事邊個講都唔聽

【明報專訊】梁家輝、古天樂、林家棟及任達華四大影帝攜手演出的電影《追龍II：賊王》前晚舉行首映禮。梁家輝稱古天樂是「影壇大亨」，幾組戲在手最辛苦；林家棟亦任製片及編劇，相對下，他是退休人士較舒服。不過問到《追龍II》是否他的退休作時，梁家輝稱退休不等於退役，只要導演想找他演出，會拍到最後一部為止。他又關心古天樂、林家棟何時娶老婆；林家棟笑言與古天樂的共通點是「放生自己」。古天樂則說感情事邊個講都唔聽。

梁家輝、古天樂及林家棟相隔14年再合作，梁家輝笑稱古仔已貴為影壇大亨，他說：「黃秋生講㗎！今次再合作，雖然拍得好辛苦，但非常愉快，最辛苦是古仔，幾組戲在手，穿梭中港兩地。家棟就好一點，發展自己事業，又做製片又是編劇，我比較舒服，是退休人士。」大會安排眾演員送榴槤給監製王晶，接過榴槤的梁家輝發揮搞笑本色：「邊個安排未熟的榴槤，本來想表演空手劈榴槤，生成咁，點劈？」

梁家輝：拍戲到最後一部為止

訪問時，梁家輝表示難得14年後再有機會合作，各人都已獨當一面，希望再有合作機會，但他自言已退休。《賊王》是其退休作？梁家輝說：「我不會退役，退休跟退役不同，導演和拍檔再有想法可找我演出，會拍到最後一部為止。」

問古仔會否關照梁家輝拍戲？他說：「會呀。」但梁家輝稱沒這需要，「他已經關照很多人，我不用他關照，最重要他有想法時也想起我」。

林家棟：不婚是放生自己

古仔自認工作狂，同時幾組戲在手不辛苦。談到梁家輝催促他和林家棟覓女友拍拖、結婚？一向不講感情事的古仔聞言即嘆一口氣，低頭不語。梁家輝認為每個人的路和想法不一樣，不知他們怎樣想，只是以自己立場去鼓勵他們成家立室，有個完美人生，但不拍拖、不結婚、沒家庭，也不代表人生不完美。林家棟笑說跟古仔的共通點是「放生自己」。梁家輝反駁：「我無話自己走咗入死路。」問古仔會否聽梁家輝話？他說：「聽，但感情事邊個都唔聽。」

林家棟表示人要愛惜自己，不結婚是愛惜自己的表達。是否曾受情傷？他笑說是內傷。

梁家輝前晚獲妻女及大班圈中好友到場支持，包括鍾鎮濤與范姜、杜德偉及葉童等。其他捧場嘉賓有陳慎芝、余安安、陳煒、丁子朗及唐詩詠等，任達華因工作缺席。

記者：柯美

攝影：劉永銳

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