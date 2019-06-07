恩地遭狂迷公開住址 Apink屢收死亡恐嚇 疑犯仍逍遙法外

上月來港開騷的恩地（圖），前日遭狂迷公開住址，令她又驚又怒，考慮報警求助。

【明報專訊】韓國女團Apink出道8年，兩年前開始遭受狂迷滋擾，多次收到死亡恐嚇，疑犯卻逍遙法外。成員之一恩地前日凌晨透過網上直播與粉絲互動，其間有狂迷趁機公開她的住址，令恩地又驚又怒，擔心私隱被公開後，其他粉絲有樣學樣，直接上門騷擾她，嚴重威脅人身安全。

自2017年6月起，Apink成員包括初瓏、娜恩等不斷收到死亡恐嚇，就連韓國警方亦接到狂迷來電，聲言在Apink舉行公開活動的場地放置炸彈，簡直無法無天。雖然事後證實虛驚一場，但因疑犯身處加拿大，韓國警方一直束手無策，令他逍遙法外。

上月來港舉行個人演唱會的恩地，前日凌晨透過手機應用程式V App，以不露面形式，跟粉絲網上聊天。其間有網民表示，很想看看她的家居佈置，恩地則婉轉地拒絕，解釋早前Apink多次收到死亡恐嚇，為了自身安全，所以無法答應對方要求。

考慮報警求助

言猶在耳，一名姓朴的網民不斷留言：「恩地姐，你就住在XXX對吧」、「恩地呀，你不是住在XXX嗎」、「鄭恩地（原名）就在XXX居住」等，直接公開恩地居住的大廈名稱。

恩地看到留言後，強裝鎮定並要求該名網民立即離開，又表示會報警求助。其他粉絲見狀，紛紛留言指摘狂迷，並擔心恩地的人身安全，請求Apink所屬經理人公司，務必要保護各成員。

提起恩地，她跟男團Infinite成員成烈合演恐怖片《0.0嚇茲招魂》，目前仍在韓國上映，本月13日輪到香港開畫，粉絲可以一睹恩地的影壇處女演出。

文：蘇珮欣