神奇女俠黃金戰衣曝光

【明報專訊】雖然DC超級英雄片《正義聯盟》口碑欠奉，以色列女星姬兒加杜（Gal Gadot）扮演女主角「神奇女俠」依然人氣高企，獨立作品《神奇女俠1984》（WW84）將於明年6月登場，全球粉絲引頸以待，昨日卻傳來壞消息，姬兒加杜與新片女導演柏蒂鎮堅斯（Patty Jenkins）分別透過社交媒體表示，由於華納電影公司將不會參加7月舉行的聖地牙哥動漫展。

換句話說，粉絲未必可以率先睇到《神奇女俠1984》、康城影帝華堅馮力士（Joaquin Phoenix）主演《Joker》，以及《自殺特攻：超能暴隊》瑪歌羅比（Margot Robbie）飾演「小丑女」外傳電影《Birds of Prey》等的預告及精華片段。不過，《小丑回魂》續集《It: Chapter Two》則不在此限，該片導演及主角屆時將會出席動漫展，跟影迷作近距離接觸。

為了補償粉絲損失，姬兒加杜昨日公開新片海報，從未曝光的神奇女俠黃金戰衣亦首度亮相，粉絲興奮不已，隨即在社交媒體瘋傳。事實上，這件黃金戰衣在原著漫畫早已登場，姬兒加杜表示提早發放宣傳海報，當是送給粉絲的小禮物。