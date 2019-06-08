鄧卓殷擔任龍舟鼓手上網惡補知識

【明報專訊】應屆港姐亞軍鄧卓殷、季軍丁子田及友誼小姐陳靜堯昨日到沙田出席《己亥年沙田龍舟競渡》活動，同場尚有區永權、莫家淦及林子博均偕同兒子亮相。

區永權準備咬兒子屁股慶父親節

鄧卓殷擔任TVB龍舟隊鼓手，她表示賽前急急上網惡補知識：「知道打鼓節奏好重要，自己也有刻意節食減磅，免增加負荷。」在美國成長的丁子田首次在港過端午節，對置身現場觀賞龍舟賽感興奮，她說：「因為家鄉在上海，以前過節會跟屋企人食上海糉。」對於冠軍陳曉華開始拍劇，鄧卓殷和丁子田都替她開心並打氣，知道對方心情緊張，鄧卓殷說：「我稍後會主持寵物節目，希望將來有機會跟森美合作拍劇，以前聽他主持電台節目，好欣賞他的口才。」丁子田也期待在幕前有不同發展，她大讚黎諾懿待人親切，笑言想跟他一起學普通話。

區永權和莫家淦首次帶兒子欣賞龍舟賽，前者日前帶兩兒游「龍舟水」，更在游水賽事奪得銅牌。至於莫家淦么子剛出世不久，他表示交由老婆和外母湊，他負責照顧長子，並讚大仔沒呷醋，非常愛惜弟弟。提到父親節慶祝活動，區永權的兒子笑言會獻出屁股讓爸爸咬一口，「他們的屁股有彈性，平時都會輕輕摸他們，我跟兩個仔接觸無問題啫！他們有自製玩具送給我，很有藝術天分」。莫家淦即場獲兒子數度獻吻，大表滿足：「大仔在母親節自製手鏈送給老婆，相信父親節他都會自製禮物給我的。」

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

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