張才人踢爆男友南太鉉劈腿

南太鉉被女友張才人（圓圖）踢爆他一腳踏兩船。

【明報專訊】現年25歲的韓國男團Winner前成員南太鉉，今年4月被爆與28歲女歌手張才人拍拖，二人即時承認戀情，並表示因合作韓國有線電視台tvN綜藝節目《工作室》而互生好感，慢慢發展成情侶。文：蘇珮欣

南太鉉戀情公開不足兩個月，昨日張才人在網上踢爆南太鉉扮單身，結識其他女生。張才人在社交媒體Instagram公開了南太鉉與某女子的對話截圖，指南太鉉一腳踏兩船，並留言，「仍在互相了解的階段，就隨心所欲地承認戀情，令我的公司同事處境變得為難，如果你要一腳踏兩船，就不應該公開」。

南太鉉道歉

張才人懇請南太鉉的粉絲不要再騷擾她，稱對話截圖是南太鉉一腳踏兩船的女子提供給她的，對方還跟她道歉。張才人透露從該名女子口中得悉，南太鉉謊稱與張才人已經分手很久，在張才人經理人公司要求下，才沒有宣布分手消息。張才人還暗示南太鉉不止「一腳踏兩船」，估計有更多「受害者」。

事件曝光後，南太鉉昨日透過社交媒體向張才人及該名女生公開道歉，「雖然我有明顯的錯誤，但對於某些不實的報道，感到非常遺憾」。

至於撮合南太鉉與張才人的綜藝節目《工作室》發聲明指，對二人的戀情感到可惜，但由於《工作室》早於3月份拍攝完畢，現時有兩集未播出，但會盡量剪走他們的部分。

另一方面，南太鉉原定今日（8日）演出音樂劇《Mefisto》，不過因為爆出醜聞，所以現正商議會否退出。