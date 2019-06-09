「超盈過大禮排場好犀利」 何超蓮：將來結婚會低調

【明報專訊】何超蓮、倪晨曦、余香凝及陳柏宇一家昨日到西九文化區出席環保慈善跑活動。超蓮表示活動主題是保護海洋，覺得十分有意義，平時自己有做開運動，但多數於室內跑，她說：「最近要應付會計碩士考試，所以比較忙，沒特別練跑。（剛拍拖會否未能專注學業？）不會！我很認真的，讀書還讀書，玩還玩。」

何超蓮表示現階段和男友竇驍分隔兩地，已無見一段時間。如何解相思之苦？她說：「會講電話和視像通話，有很多辦法，最少每日一電。」考完試可會跟男友旅行？她表示考完試便到父親節，要先陪父親賭王何鴻燊，仍未知送什麼禮物，以實用為主。

視竇驍結婚對象

對於何超盈的超豪過大禮？超蓮說：「個排場好犀利，好勁！我已傳短訊恭喜她，還約她之後食飯。」將來結婚過大禮排場會否要勁過超盈？她說：「我不懂這些中式禮節，我諗阿媽（三太陳婉珍）也未必會這麼大陣仗，我應該會低調。」會否學胞弟何猷啟結婚生女後才公開？她說：「我又不會！應該先結婚再一步一步來，慢慢先，現在還是拍拖，太長遠了，我不心急，先畀心機工作。」

問與竇驍拍拖是否也朝着結婚出發？她說：「如果拍拖不是向這方面出發，這就不是認真了。（是否認定竇驍是結婚對象？）我們正拍拖，再慢慢了解，他是一個好好的人、好好的男朋友，大家到這年紀，都是向這個方向行，給我們一些空間！慢慢逐步逐步來。（媽媽是否也給竇驍很高分？）都幾好！覺得他好有禮貌和好有家教。」

倪晨曦揀定婚禮場地

倪晨曦表示平時很少跑步，為慈善也有練跑，未婚夫還低調到場陪跑，但怕醜不願上鏡。談到婚禮籌備如何？她說：「日子在明年初，在外國已找到一個幾靚又合適的地方，怎料該地方逢周日休息，正洽商可否為我們破例，正等待回覆，因找了風水師擇了日子，剛巧是星期日，要尊重雙方父母的意見，所以也不想改期。」

記者：林祖傑