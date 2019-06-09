Luna Sea香港開騷 河村隆一病癒派飛吻

【明報專訊】日本樂隊Luna Sea前晚在香港亞洲博覽館舉行演唱會，5名成員包括主音河村隆一、結他手Sugizo、結他手Inoran、鼓手真矢及低音結他手J，相隔6年再度來港開騷，全程表現興奮。早前確診患上肺腺癌的河村隆一，大病初癒，但實力依舊，並向港迷大派飛吻。

演唱會於晚上7時20分開始，Luna Sea甫登場即以《Déjàvu》打頭陣，歷時兩小時的演出，唱盡Luna Sea出道30年以來20首新舊作品，包括經典歌曲《I for you》、《Storm》和《Rosier》等，以及動畫《機動戰士高達》全新主題曲《宇宙之詩～Higher and Higher～》。

用廣東話說「我愛你們」

河村隆一今年初證實患上肺腺癌，並接受了切除癌細胞手術，病癒後首度在港演出，歌聲依舊洪亮有力，力證手術後狀態良好。河村隆一在個唱上，未有談及自己的身體狀况，反而不時在台上搞氣氛，多次用廣東話說「我愛你們」、「大家一齊High」等，還向樂迷大派飛吻，惹來台下樂迷歡呼。

河村隆一表示，來到香港很開心，而且適逢Luna Sea出道30周年，他又大賣口乖說，「香港最好！香港十分熱，不是指溫度，而是大家的熱情」。

Sugizo：香港是第二個家

演出期間一度出現音響故障，但未有影響Luna Sea的演出，工作人員上台搶修後，已馬上回復正常。香港樂迷全晚表現投入，全場站起來睇騷。

個唱尾聲，河村隆一率領Luna Sea隊友鞠躬致謝，唯獨Sugizo不願離開舞台，他拿起水樽向台下射水，甚至將水樽掟落台，又拿出手機玩自拍，並指香港是他的第二個家，並預告明年會再來港開騷。Sugizo臨離開舞台前還做出心心手勢冧港迷。

記者：蘇珮欣