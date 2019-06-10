助唇顎裂童改變人生 李徐子淇獲贈感謝卡

【明報專訊】李徐子淇前晚與丈夫李家誠，聯同張名雅與丈夫蔡錦豪、利嘉兒等出席逸傑國際慈善基金會（簡稱BEAM）慈善晚宴，李徐子淇是基金會的名譽贊助人，她上台多謝大家支持BEAM，可以繼續在內地幫助唇顎裂的貧困兒童改變人生。她邀請來港的小妹妹紫鈺與父母上台分享經歷，紫鈺媽媽一時感觸落淚，李徐子淇上前擁抱打氣，並呼籲大家熱心參與，捐多些及支持慈善拍賣。紫鈺之後送上感謝卡給她。

細仔跌落牀 張名雅自責疏忽

張名雅去年12月誕下細仔Milo，她已成功收身，她說身材比懷孕前更弗，磅數跟參選港姐時差不多。她照顧兩名兒子不感辛苦，大仔Mario已兩歲，細仔超乖，吃飽便瞓不扭計。不過她自爆因細仔太乖，令她掉以輕心，發生小意外；她說那次專注看着走來走去的Mario，突然房內傳來嘭一聲，走進房見到Milo跌落牀趴在地上，當時未夠4個月，估不到識轉身，自己嚇了一跳，幸好沒大礙。

利嘉兒不滿老公寵壞女兒

利嘉兒稱8個月大囡囡Karyssa突然性情大變，好有性格又有主見，事事說不，「她洗澡換衫都扭計，現在要跟她鬥力，又怕弄傷她，搞到我像癲了一樣，很累」。她最開心囡囡嗌媽媽，笑言好冧但好慘，因什麼都嗌媽媽。丈夫有否幫手？她說丈夫是豬隊友，好寵個女，囡囡要什麼都說好。

記者：柯美

攝影：劉永銳

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