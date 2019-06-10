腹中BB多留一天愈危險 黃澤鋒：老婆決定開刀產子

【明報專訊】黃澤鋒與樂瞳昨日為ViuTV節目《估你唔到》錄影。黃澤鋒帶同腹大便便的老婆陳麗麗到場，他表示現忙於在教泰拳，讓老婆專心養胎，又透露老婆下月底預產期，已決定剖腹產子，因為老婆是高齡產婦，醫生說BB多留腹中一天便愈危險，建議他們開刀，身體恢復亦會快一點。黃澤鋒說要跟醫生傾清楚細節，才決定會否擇日開刀。

記者：林祖傑

黃澤鋒表示仍未執「走佬袋」？他說：「最近我好忙，要努力掙奶粉錢，所以走佬袋會交由太太處理。」會怎樣獎勵太太，他說：「我會獎自己給她，她可隨時在我戶口攞錢，但我較喜歡儲現金；其實沒所謂，總之我不會貼第二個，只貼我老婆，我這生人最大成就是娶到她。」

陳麗麗樂觀面對惡毒留言

陳麗麗為BB健康已控制食量和戒口，擔心皮膚敏感復發，她說：「忍多幾個月，就當少食多餐，只要BB養分夠就無所謂，反正可以收身。」對於早前被網民留言惡意攻擊，她表示初時見到很驚訝，因自己不是娛樂圈中人，卻被詛咒，但之後發覺這種事一定會有，見黃翠如早前結婚，也被網民咒離婚。她說：「看過這些留言，我會視為一種警惕，既然被指女兒長大後不知邊個湊邊個，但我只要保持健康就不用別人湊。樂觀一點，只要自己開心就得。」

樂瞳認年紀不細 考慮雪卵

樂瞳表示見黃澤鋒太太這麼大年紀都可以生B，覺得是女士們的希望，加上自己年紀也不小，故也考慮雪卵，她說：「但好驚變肥，同事也說要做完這幾個月的工作才去雪卵。」問今年可會再出寫真？她說：「不會了！媽咪嚴重警告我不要再出寫真。其實我覺得件事健康，但媽咪比較保守；不過我已出過一本留念，留低最好一刻給大家就算，靚相之後在IG發布吧！」