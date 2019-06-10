Blackpink澳門騷中途「三缺一」 Jennie再感不適提早離場

Jennie前晚在澳門跟Blackpink隊友舉行演唱會，但她因身體不適，完騷前已經離開。

【明報專訊】繼今年1月來港開騷後，韓國女團Blackpink前晚移師威尼斯人金光綜藝館進行澳門站演出，4名成員Jisoo、Jennie、Rose及Lisa又唱又跳，施展渾身解數，粉絲High爆全場。早前在菲律賓舉行粉絲見面會期間身體不適的Jennie，前晚亦於安歌環節前突然返回後台，直至完騷後再沒露面，令粉絲擔心不已。

自從Blackpink在今年4月推出全新專輯《Kill This Love》，成員馬不停蹄四出宣傳，先到美國參加Coachella戶外音樂節演出，接着到歐洲、澳洲等地舉行「In Your Area」世界巡迴演唱會。香港站已於1月圓滿結束，澳門騷前晚接力登場。

王君馨唐詩詠捧場

這夜除了新增《Kill This Love》在其他亞洲巡唱未有表演過的曲目外，4名成員的單獨演出環節亦相當精彩，加上全場歌迷大合唱，令成員非常感動。本地藝人王君馨偕唐詩詠一起睇騷，郭可盈亦陪9歲女兒林天若入場，企足兩小時果然是廿四孝媽媽。

不過，成員Jennie在安歌環節前，突然返回後台，有粉絲更拍攝到她落台時眼泛淚光，以及有職員把輪椅推入後台的照片。直至安歌時，隊友Rose解釋Jennie因身體抱恙，遺憾未能完成演出，「但她會在後台看着大家的」，又帶領全場粉絲一起高呼「We Love You Jennie」，落力為她打氣。Rose更拿着一個粉絲送贈的毛公仔，充當是Jennie然後跟它聊天，可見成員之間真有愛。

完騷後，Jennie繼續缺席場外的歡送活動，成員「三缺一」跟粉絲見面及收禮物，事後Jennie透過社交媒體向澳門粉絲道歉，表示目前身體情况已有好轉，承諾日後會好好照顧自己。話雖如此，粉絲仍然記得數日前她在菲律賓舉行粉絲見面會時，已曾出現呼吸困難等徵狀，如今勉強開騷，又再抱恙離場，粉絲怎能不擔心？

Jennie抵韓低頭不語

昨日Blackpink成員Jennie、Jisoo及Lisa已返抵韓國，前者刻意架上墨鏡，低頭不語步出仁川機場，由隊友代她向接機的粉絲揮手致意；另外，生於新西蘭的Rose離開澳門後，獨自登機飛往澳洲，相信是回鄉探親兼休息，事後她亦透過社交媒體向粉絲報平安。

提起Blackpink，根據韓國企業研究所昨日公布的5月份數據顯示，在女團品牌評價榜中，Blackpink以高票佔據榜首位置，其他女團包括Twice、Oh My Girl、Red Velvet及IZOne只能緊隨其後。