「星爵」基斯柏特結婚 正式成為阿諾女婿

【明報專訊】在Marvel超級英雄片《復仇者聯盟4：終局之戰》飾演「星爵」的荷李活男星基斯柏特（Chris Pratt），跟「大隻佬」阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）的29歲長女嘉芙蓮（Katherine Schwarzenegger），去年中開始拍拖，兩人發展迅速，今年1月宣布訂婚，早前舉行單身派對，前日已低調地於美國加州某莊園舉行婚禮，僅招待雙方親友出席，現場更有大批保安人員高舉黑色雨傘，阻止莊園圍牆外的記者拍照。

紅娘變身外母

據報道一對新人乘坐高爾夫球車進場，有穿著粉紅色裙的伴娘拿着花束，在莊園內漫步，據目擊者稱：「這日是嘉芙蓮最開心的一天，整日笑容滿面，基斯亦很興奮。」

現年39歲的基斯柏特前年宣布與《翻兜有情郎》安娜花莉絲（Anna Faris）結束8年婚姻關係，兩人育有一名6歲兒子Jack。基斯去年中被指跟嘉芙蓮拍拖，傳聞兩人是由嘉芙蓮母親瑪麗亞施賴弗（Maria Shriver）所撮合。據悉嘉芙蓮向來是基斯的粉絲，2017她接受節目《Access Hollywood》訪問時被問及最喜歡Marvel電影中3名「基斯」的哪一個？3人分別是「星爵」基斯柏特、「雷神」基斯漢斯禾夫（Chris Hemsworth），以及「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans），嘉芙蓮最初答基斯伊雲斯，但很快已改口招認，「其實是基斯柏特，他最近很好看啊」。據悉瑪麗亞知道女兒心意，她又跟基斯柏特有交情，所以就變身紅娘，沒想到兩人迅即打得火熱，瑪麗亞如今更成為基斯的外母。