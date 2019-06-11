麥明詩：選港姐不要怕蝕底

【明報專訊】麥明詩、蔡思貝及張秀文昨日出席《2019香港小姐競選》招募活動，並以catwalk形式登場，以及公布本年度全新設計后冠。麥明詩性感低胸現身，她建議參賽者無論衣著還是心態上都要大方些，最緊要不怕蝕底，「大部分人最擔心是泳衣環節被睇蝕，其實可以開心些，亦奉勸她們的男友大方些，可參考馮盈盈的男友寶寶，女友選完出來感情還是很好，而且全世界都見到他的女友咁正，現在寶寶就威晒了。」麥明詩也感激當年的男友支持她參選。

蔡思貝樂意分享經歷

蔡思貝為新劇《使徒行者3》的臥底角色換了一頭長髮，她稱有網民喜歡她長髮，但也有說短髮能突顯性格，故髮型仍在試驗中。蔡思貝又提議有意參選港姐的女仔，若有疑問可透過社交網私訊她，她很樂意解答。可擔心有男生借機扮女生跟她聊天？她表示會視乎內容，平時也會跟粉絲私訊，傾談關於學業、家庭或事業上的問題，她會盡量解答，並以個人經歷分享。

張秀文自嘲是「婆婆」

張秀文以吊帶低胸裙現身，她是2010年港姐亞軍，故自嘲已是「婆婆」。之前她接到今次的通告時，感到很震撼兼有點卻步，因她永遠覺得自己還是新人，但原來已是眾人中年資最深的一個。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com