新劇與陳秀雯大鬥法 廖啟智被學生圍喊驚

【明報專訊】陳秀雯與廖啟智繼3年前合演舞台劇後，於ViuTV新劇《教束》再次合作，兩人表示大家已是老拍檔，劇中演副校長的陳秀雯與演校長的智叔為教育理念大鬥法，配以一班演學生的新演員，火花十足。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

陳秀雯已多年沒拍電視劇，問她今次出山拍劇慣不慣？她說：「我畢業後第一份工就是當演員，所以無論幾時拍，感覺都是一樣；其實感覺無變，演戲都是一樣，只是今次與年輕班底合作，要重新適應工作方式。」與年輕演員合作可有被感染得更熱血？她說：「我一向都熱血，智叔（廖啟智）知的。」

智叔表示劇本簡直是現今社會反映，劇中一幕被學生圍堵，當刻的感受也驚驚哋，他說：「小朋友做出大人的行為，確令我心驚。」

陳秀雯戥現今小朋友慘

陳秀雯也表示現在比起自己小時候讀書確不一樣，身邊的家長朋友為子女學業都騰雞得好緊要，壓力很大，她亦不明白為何會這樣，她說：「我不是這類型的家長，亦十分慶幸自己現在不用當小朋友家長；見到一些家長逼自己的小朋友學兩種樂器，如沒天分的話，是一件很痛苦的事，我覺得不是很合理，所以現在的小朋友好慘。」

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