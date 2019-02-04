基斯柏特公開婚照 逾400萬粉絲讚好

【明報專訊】在Marvel超級英雄片《銀河守護隊》飾演「星爵」的荷李活男星基斯柏特（Chris Pratt），跟「大隻佬」阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）的女兒嘉芙蓮（Katherine Schwarzenegger）去年開始拍拖，今年1月訂婚，日前正式在加州某莊園舉行婚禮，僅招待雙方親友出席，不過現場有大批保安人員高舉黑色雨傘，阻止記者拍照。

基斯柏特其後透過社交媒體發放與太太的婚照，並留言：「昨日是我人生中最美好的一天，在神和家人面前，我倆結成夫婦。」據悉嘉芙蓮的婚紗及基斯的禮服，都是來自Armani。婚照公開不足20小時，逾400萬粉絲讚好，《銀河守護隊》導演占士根（James Gunn）、幕前拍檔「嘉魔娜」素兒莎丹娜（Zoe Saldana）及《復仇者聯盟4》女星桂莉芙柏德露（Gwyneth Paltrow）等亦紛紛送上祝福。

提起桂莉芙，她日前接受雜誌訪問時表示，跟丈夫Brad Falchuk並非全天候一起居住，每星期有3天他會在自己的家跟與前妻的兩名子女生活，另外4日才會跟她一起。桂莉芙稱朋友們都覺得她和丈夫如此相處是理想模式，更可令婚姻保鮮。