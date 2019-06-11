《小謊言2》首播 梅麗史翠普演霸氣奶奶獲讚

【明報專訊】收費頻道《小謊言》（Big Little Lies），集合妮歌潔曼（Nicole Kidman）和麗絲韋達絲潘（Reese Witherspoon）兩大金像影后主演，兩年前播出時，幾乎橫掃艾美及金球獎項，乘勝開拍第2季，力邀殿堂級的梅麗史翠普加盟，並於前晚首播。

承接上季尾聲講述妮歌飾演的Celeste跟丈夫Perry在學校籌款派對上爭執；《分歧者》莎蓮活莉（Shailene Woodley）扮演的Jane更發現Perry原來是當年強姦她的男子，並因而誕下兒子。當一向虐妻的Perry再次向Celeste動粗之際，Jane和麗絲韋達絲潘飾演的Madeline上前阻止卻不果，最終由同是她們好友的Bonnie（素兒卡維斯飾）把Perry推下樓並當場死亡。眾女維護Bonnie，都跟警方撒謊是Perry失足致死。第2季開首，梅麗史翠普扮演Perry的母親Mary，來探望孫兒，真正目的卻是調查兒子死亡真相。Mary拒絕相信兒子虐妻，更對媳婦的好友Madeline毫不客氣，當兩人在咖啡店碰頭，她即說：「你很矮，我發現長得矮小的人都不能相信。」似洞悉她們的秘密。

不少觀衆看後大讚梅麗演出有霸氣，更稱她站在衆女之間，儼如女王，有觀衆在社交網評論《小謊言2》首集時，附以跪拜動作的截圖，以示對梅麗的欣賞。