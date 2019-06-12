佘詩曼示範自家泳裝曬性感 粉絲讚索過22年前選港姐

昨日活動上5名模特兒展示佘詩曼設計的泳裝，反而阿佘（左三）未穿上自己的作品，她謙稱因不及模特兒靚。（攝影：黃梓烜）

【明報專訊】44歲佘詩曼是1997年港姐季軍，身材纖瘦，當年在選美舞台穿上性感泳裝露22吋蛇腰（三圍32、 22、 34），之後阿佘鮮出鏡穿泳裝，近年她偶爾在社交平台曬泳裝也做「影後」，只露背部白滑肌膚。昨日她在社交平台大方曬泳裝，她做模特兒穿上露肩的一件頭泳裝，而泳裝設計師正是佘詩曼本人！粉絲大讚漂亮，跟22年前她參選港姐穿泳裝比較，仍保持少女美態兼更索呢！

佘詩曼首次擔任泳衣設計師，以她的名字Charmaine跟泳裝品牌合作推出泳裝。昨日宣傳活動上，安排數名外籍模特兒展示她設計的10多款泳衣。

與品牌合作擔任泳衣設計師

向來喜歡陽光與海灘，阿佘不介意分享泳衣照騷弗爆身材。問為什麼現場不親自著泳裝上陣？她謙稱因不及模特兒靚，不過卻勾起她當年選美的回憶，她說：「記得當年港姐參賽泳衣都好靚，自己平日也會穿三點式或一件頭泳衣自拍上載社交平台，騷健康的性感我OK。品牌過往都有連續幾屆贊助港姐競選，如果他們揀中我的設計，我都可以穿著上台行一行。」

望泳裝被揀中 再踏港姐舞台

阿佘稱對上一次公開泳裝示人，已是多年前演出無綫劇集《無名天使3D》。她表示設計泳裝過程仍在學習中，發覺理想和現實始終有差距，有考慮設計童裝泳衣，不排除將來拖她的契仔和契女齊齊行騷。

《無名天使3D》是TVB於2003年的製作，女主角是阿佘、郭羨妮與楊思琦，三人穿泳裝在沙灘拍攝鬥身材。阿佘於2016年拍電影《使徒行者》也曾穿泳裝亮相，但選穿一件頭的保守款式。

拍古裝劇《燕雲台》似焗桑拿

阿佘近年主攻內地市場，正在拍攝古裝劇《燕雲台》，對手有內地女星唐嫣。除了要到象山、內蒙等不同地方取景，還要大熱天時穿3層戲服拍攝打戲感吃力，阿佘形容日日開工似焗桑拿，憶起年前夏天穿厚厚古裝拍《延禧攻略》的苦况。

記者：林蘊兒

攝影：黃梓烜

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