郭子豪醉駕判90小時社服令停牌一年

【明報專訊】郭子豪月初上庭就被控「在血液中的酒精濃度超過訂明限度的情况下駕駛汽車（第二級）」認罪，昨日在九龍城裁判法院判刑，他下午約2時由經理人陪同下現身法院，神色有點緊張。法官聽取律師求情後，指郭子豪的感化官報告屬正面，決定採納，亦相信他有悔意，案件對其工作亦有點影響，相信他經過今次教訓不會再犯，決定判以90小時社會服務令、停牌12個月及需自費參與駕駛改進課程，特別告誡他要配合感化官不要再犯。他亦表示清楚。

「感恩獲改過機會」

郭子豪離開法院時表示，事件終告一段落，自己錯就要認，打就要企定，會遵守裁決，以後乖乖哋做人，努力工作。問可覺判刑較輕？他說：「法律我不懂，總之什麼裁決我都會尊重，也非常感恩，令我有改過的機會。」是否鬆了口氣？他說：「還未！始終對司法機構有一個承諾，要遵守所有的懲罰。（是否不敢再飲酒？）不會飲酒和駕車一齊進行，始終在這行無法避免飲酒應酬。」

會否相約緋聞女友鄧卓殷慶祝？他說：「大家都是朋友，很多朋友都好關心我。（上庭前對方可有為你祈禱？）有很多人祝福我，包括公司同事、朋友、家人及親戚，大家都好緊張這件事。」

（案件編號：KCCC1430/2019）

記者：林祖傑