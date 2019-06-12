鬥快執行李贏老公 宋熙年爆陳智燊嚴重潔癖

【明報專訊】陳智燊與宋熙年昨日夫婦檔出席品牌分店重開典禮，兩人即場示範鬥快執行李，結果由宋熙年勝出。宋熙年自認性格較隨意，平時會將所需物品一次過放入篋便出門，又爆老公執行李好講究，要執兩日，「他有嚴重潔癖，以前我們出外會用一個行李篋，不過他會將我放入篋裏的東西攞出來，重新再執，我覺得太煩了，自此便分開行李篋，互不干擾」。

她承認日常生活與老公多摩擦，但不會嗌交，選擇慢慢了解，找相處方法，「去完旅行，老公要將行李篋清潔完才帶入屋，又將篋內物品逐樣清潔才放入櫃；去完街市，他又逐樣清潔，以前見他辛苦想幫忙，結果愈幫愈忙，現在我學會不幫手」。陳智燊笑言對兒子的整潔程度較為寬鬆，試過惹老婆呷醋，「湊仔方面仲學緊，小朋友玩完玩具會亂少少，太整齊會令他不開心，有時老婆會問我，點解兒子可以亂，她就不可以亂？我說因為小朋友未懂事」。

笑老公抱住個仔就開心

陳智燊榮升老竇後迎接第一個父親節，宋熙年笑稱不慶祝就是給老公最大驚喜，「其實日日都是父親節，他抱住個仔就開心，或者到時食午餐慶祝啦，始終小朋友仲細，等兒子大一點，才準備緊張刺激的慶祝都未遲」。陳智燊自爆上月跟妻兒共度母親節，終於有當爸爸的感覺。

記者：鍾一虹