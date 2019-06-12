「殺神」化身未來世界僱傭兵 奇洛李維斯玩轉E3電玩展

【明報專訊】電玩界的年度盛事、E3電子娛樂展前日在洛杉磯會議中心揭開序幕，多個次世代主機和遊戲生產商都趁機宣傳新品，《殺神John Wick 3》男神奇洛李維斯（Keanu Reeves）更驚喜現身Microsoft Xbox發布會，為他「飾演」未來世界僱傭兵的最新遊戲《Cyberpunk 2077》宣傳造勢，令到台下一眾玩家為之瘋狂。

現年54歲的奇洛李維斯，憑荷李活科幻經典《22世紀殺人網絡》三部曲，成為一代影迷的集體回憶。前日在E3電子娛樂展上，奇洛再次殺入虛擬世界，在Microsoft Xbox發布會上，首次播放全新遊戲《Cyberpunk 2077》的4分鐘預告片，講述在半世紀後人類利用高科技作自我改良，一名未來世界的僱傭兵在任務失敗後，重新啟動記憶，畫面赫然出現奇洛的肖像，已令現場觀眾興奮不已。

聲演「勁爆公爵」

不過，更大驚喜還在後頭，奇洛突然現身發布會，親自宣布《Cyberpunk 2077》定於明年4月16日正式發售，全場觀眾為之瘋狂，紛紛取出手機拍下這幕令人意想不到的場面，更有粉絲高呼：「奇洛，你好有型呀！」相信沒有人反對吧？

提起奇洛，最近除了殺入電玩界外，早前亦宣布為彼思動畫《反斗奇兵4》（Toy Story 4）擔任配音員，聲演全新玩具角色「勁爆公爵」（Duke Caboom），昨日網上流傳一段幕後花絮短片，穿著全黑西裝的奇洛，一邊為動畫配音，一邊跟隨角色手舞足蹈，認真得來相當搞笑。

《復仇者》出新遊戲

另一方面，剛刷新票房紀錄的Marvel超級英雄片《復仇者聯盟4：終局之戰》，亦在E3展出全新遊戲，玩家可以隨意選用鐵甲奇俠、美國隊長、變形俠醫、雷神及黑寡婦等角色，透過網絡連線，跟全球玩家組隊，攜手對付神秘奸角。不過《復仇者》電影版粉絲要注意，遊戲中的角色是經過CG製作，並非用上電影中「雷神」基斯漢斯禾夫（Chris Hemsworth）或「黑寡婦」史嘉麗祖安遜（Scarlett Johansson）的肖像。

射擊遊戲搬上大銀幕

正如聖地牙哥動漫節一樣，E3電玩展亦跟影視娛樂掛鈎，遊戲開發商Ubisoft前日在發布會上宣布，將會把著名戰術射擊遊戲《Tom Clancy's The Division》改編拍成電影，更請來《死侍2》大衛雷奇（David Leitch）執導、《變種特攻：黑鳳凰》謝茜嘉翠絲頓（Jessica Chastain）及《蜘蛛俠：決戰千里》積基倫荷（Jake Gyllenhaal）演出。消息一出，無論影迷或game迷都表示期待。